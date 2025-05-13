День ангела Вікторії 2025: святі покровительки та значення імені

Фото Pexels Ім’я Вікторія вже не перший рік впевнено тримається в десятці найпопулярніших українських імен: мабуть, тому, що це милозвучне ім’я несе в собі гармонійну енергетику і краплинку оптимізму та незламної віри в перемогу. Коли день ангела Вікторії за церковним календарем, і якими рисами наділяє дівчат це ім’я — читай у матеріалі. Коли день ангела Вікторії: дата за новим церковним календарем Ім’я Вікторія народилося на просторах Римської імперії і є латинським аналогом слова Victoria, що означає перемога. Здавна воно вирізнялося неабиякою популярністю, тож не дивно, що й іменини Вікторії протягом року зустрічаються у святцях неодноразово. А святих покровительок у Вікторій аж п’ять. Звісно, кожна власниця імені святкує іменини в дату, максимально наближену до свого дня народження. Дні ангела Вікторії: восени: 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада; взимку: 8 грудня, 23 грудня, 13 лютого; навесні: 12 березня, 13 травня, 25 травня; влітку: 1 червня, 7 червня. У православній традиції вшановують п’ятьох святих, на ім’я Вікторія. Усі вони мешкали за часів раннього християнства, постраждали за віру і вважаються святими мученицями: Вікторія Нікомідійська (24 жовтня/6 листопада); Вікторія Кордувійська (17 листопада/30 листопада); Вікторія Кулузька (8 грудня/21 грудня); Вікторія Ефеська (пам’ять 25 травня/7 червня); Вікторія Солунська (1 червня/14 червня). Pexels Вікторія Нікомідійська жила за часів жорстокого переслідування християн, за правління імператорів Деція і Діоклетіана. Відомо, що вона навернула у віру двох язичників, які практикували магію. Під впливом Вікторії вони стали ченцями та, як і вона, були страчені за християнську віру. Вікторія Кордувійська та її брат Ацискл мешкали на початку четвертого століття в Іспанії, у місті Кордова. Обоє були страчені за віру: брата обезголовили в місцевому амфітеатрі для розваги язичників, а Вікторію застрелили з лука. В Іспанії їх шанують як заступників під час грози. Вікторія Кулузька, за легендою, була уродженкою міста Кукуза або Кулуза в північній Африці. Вона відмовилася зректися своєї віри, тому варвари її катували. Та коли мучителям здалося, що вона загинула, і вони полишили її, жінка отямилася й отримала чудесне зцілення від ран. Про святих мучениць Вікторію Єфеську та Вікторію Солунську майже нічого невідомо: вважається, що вони постраждали за свою віру всередині третього — на початку четвертого століття н.е, під час найжорстокіших гонінь на християн на теренах Римської імперії. Читати на тему Церковний календар 2025: православні свята і пости за новим стилем Про православні свята та пости за новим церковним календарем — дізнавайся у матеріалі. День ангела Вікторії: значення імені Вікторія доволі часто схожа на батька. Всередині вона вразлива і сором’язлива, але зовні вражає невтомним вогником, що постійно горить у ній. Може бути наполегливою. демонстративною, діловитою. Але, отримуючи відсіч, показується світові такою, якою є — милою і трохи вразливою. Вікторія із задоволенням робить кар’єру і не дасть поневолити себе домашніми справами: у неї все під контролем. Чоловіка вибирає ретельно, і, трапляється, навіть визначившись із вибором, продовжує сумніватися. Та якщо чоловік чуйний і уважний, Вікторія розкривається, як прекрасна квітка, любить сильно і відверто висловлює почуття. Але, на жаль, один віроломний вчинок чоловіка — і довіра, збудована роками, може зруйнуватися. А шкода: Вікторія — справжній скарб у шлюбі, вона турботлива та вірна дружина. Найкраще їй підходять чоловіки на ім’я: Михайло, Володимир, Сергій, Лев, Семен. Дізнайся більше про день ангела Ірини.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter