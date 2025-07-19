День ангела Євгенії — нові дати та сердечні привітання зі святом

Яким характером наділяє свою власницю шляхетне ім’я Євгенія? Усе найцікавіше про ім’я, а також, коли день ангела Євгенії за новим церковним календарем та чудові привітання зі святом — читай у матеріалі.

Значення імені Євгенія

Вважається, що ім’я Євгенія поширилося Європою з Давньої Греції, де ним називали виключно родовитих дівчаток. Та й само воно означає: благородна, знатна. Цікаво, що таким елітарним воно лишалося до 19 століття, серед простолюдинок Євгеній взагалі не було.

Покровителькою Євгеній вважають Євгенію Римську — ранньохристиянську святу мученицю, вшановану і католицькою, і православною церквами.

За легендою, Євгенія вирізнялася небувалою вродою, походила з аристократичної родини. Ще у юності, відмовив женихам, вона разом із двома рабами втекла з дому і прийняла хрещення в християнському чоловічому монастирі, після чого небо дарувало їй дар зцілювати.

Та римський імператор наказав знищити християнку, проте вищі сили берегли її від катів, і дівчину не змогли ні спалити, ні втопити. Загинула свята від страти мечем. Її мощі зберігаються у церкві Дванадцяти апостолів у Римі.

Коли день ангела Євгенії за новим церковним календарем

Головним днем вшанування Євгенії Римської є 24 грудня, переддень Різдва. Але загалом іменин протягом року п’ять.

День ангела Євгенії за новим церковним календарем святкують 24 грудня, 5 січня, 6 липня, 19 липня, 30 серпня.

День ангела Євгенії: дізнайся про характер іменинниці

В дитинстві Євгенія тиха, спокійна, врівноважена. Дівчинка мислить раціонально, в школі обожнює точні науки та не складає жодних проблем вчителям — вона дисциплінована та розсудлива.

З роками Женя стає більш імпульсивною, може сказати правду в очі, не замислюючись про наслідки. Вона намагається дистанціюватися від тих, кого вважає недоброзичливцями. Проте у своєму колі прагне піклуватися про рідних та друзів, захищати їх від проблем.

В коханні може обирати розсудливо, а може бездумно піддатися почуттям. В родинних стосунках вона терпляча, відповідальна, віддано турбується про чоловіка та дітей.

Вважається, що гармонійні сімейні стосунки у Євгенії складаються з чоловіками, на ім’я Віталій, Валентин, Євген, Ігор, Олег.

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Гарні привітання з днем ангела Євгенії своїми словами

Євгеніє, вітаю тебе з днем ангела! Нехай твої мрії будуть ширше неба, твоє щастя — яскравіше сонця, а кохання — глибше моря! Радій життю і нехай все вдається!

***

Женя, прийми привітання з іменинами! Бажаю тобі стільки щастя, скільки крапель дощу, стільки любові, скільки променів сонця, скільки радості, скільки на небі зірок. І нехай ангел охоронець береже тебе!

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Євгенія, вітаю зі святом! Керуй життям, як хороший капітан: тримайся правильного курсу, рухайся вперед на повній швидкості і дозволь попутному вітру якнайшвидше мчати тебе вперед! Будь впевненою в собі та щасливою!

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Моя люба Женя, прийми привітання з іменинами! Мої побажання сьогодні прості: насолоджуйся кожним подихом, святкуй кожну мить і сповна відчуй усе, на що сподіваєшся!

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Євгеніє, вітаю з днем ангела! Бажаю тобі найбільшого у світі щастя й добра, і стільки ж сили й мужності, скільки ти вже виявляла у минулому! Нехай твої мрії збуваються!

***

Женя, прийми вітання з днем ангела! Нехай у твоє життя приходять люди, такі ж теплі, віддані, яскраві та добрі, як ти! А 365 днів року будуть наповнені щастям, любов’ю, сміхом і здоров’ям!

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Женя, щиро вітаю тебе з іменинами! Безтурботного нового року життя та успіхів в усіх справах та починаннях! Бажаю тобі щодня прокидатися щасливою і лягати спати щасливою!

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