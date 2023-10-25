День маркетолога в Україні: коли треба вітати професіоналів своєї справи у 2023 році

Зараз професія маркетолога дуже цінується. Адже у сучасному світі без якісного маркетингу проекти можуть не досягати потрібного та бажаного результату. Тому щорічно відзначають День маркетолога.

У цей день заведено вітати спеціалістів цієї сфери. Ми розповімо, коли День маркетолога 2023 та коли з’явилося свято.

День маркетолога 2023: коли відзначають

У 2023 році День маркетолога традиційно відзначають 25 жовтня, у цьому році дата припала на середу.

Тому у цей день можна сміливо зазначити, що вислів: “Середа — це маленька п’ятниця”, існує не дарма. Варто влаштувати своїм колегам маленьке свято серед тижня, щоб надихнути їх на нові звершення.

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Історія та традиції свята Дня маркетолога

Маркетологи займаються просуванням товару на ринку, ґрунтуючись на маркетингових дослідженнях, вивчають смаки та переваги споживачів. Головне їхнє завдання — побудова стратегії й тактики продажів.

В Україні, а точніше в Українській РСР, День маркетолога почали відзначати ще у 1975 році. Саме того року щорічне свято започаткувало Управління з маркетингу та реклами у Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР.

Професія маркетолога з’явилася на початку 20 сторіччя. Перші лекції з маркетингу стали читати у Каліфорнійському, Мічиганському та Іллінойському університетах США. А вже 1931 року в СРСР відкрилася Всесоюзна академія зовнішньої торгівлі в СРСР, тому маркетологів почали готувати і в цій країні.

У ті часи ця професія ще не була такою популярною. Але з плином часу все змінилося, і маркетинг став однією з найперспективніших сфер, яка не стоїть на місці, а постійно розвивається.

Традиційно у цей день компанії проводять конференції та зустрічі, студенти цих спеціальностей влаштовують конкурси та проводять різноманітні заходи, а провідні маркетологи діляться своїм досвідом з аудиторією.

Нові професії можуть подобатися людям різного віку, але старші завжди бояться ризиків та змін. Раніше ми розповідали, як змінити професію після 40 років.

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