Бажання VS реальність: які професії найбільш омріяні, а які — потрібні для відновлення України

Мрії та реальність не завжди збігаються в одній точці життя. Так хтось може мріяти з дитинства стати кондитером, але приходить повномасштабна війна та заповітне бажання доводиться замінити на автомат і захист Батьківщини.

Стати перед вибором доведеться й наступним поколінням, які будуть відновлювати Україну, адже потреба у певних спеціалістах зросте, а ось деякі професії втратять свою актуальність.

Які фахівці будуть потрібні у майбутньому? Future of Work Career Hub ГО Центр Розвиток КСВ допоміг проаналізувати та виділити ключові галузі та професії, що будуть необхідні для відновлення України після перемоги, а також найбільш популярні напрямки для перекваліфікації.

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Професії для відновлення України

Команда Career Hub провела онлайн-опитування серед понад 1000 респондентів зі всієї України, щоб зрозуміти, які професії наші громадяни вважають найбільш перспективними для відбудови нашої країни.

Найбільш важливими для відновлення України учасники та учасниці опитування визначили професії в галузях:

будівництво, архітектура та інфраструктура — 71,4%;

безпека й оборонна промисловость — 52,8%;

медичні послуги та охорона здоров’я — 52,3%;

соціальні послуги та психологічна підтримка — 41,7%;

енергетика — 40%;

освіта і наука — 38,8%;

агропромисловість та сільське господарство — 38,1%;

виробництво та підприємництво — 27,5%;

ІТ та цифрові технології — 26,9%;

транспорт та логістика — 22,3%.

Українці про свій вибір найбільш важливих професій для відновлення

Респонденти та респондентки не вказували своїх імен, але натомість пояснили свій вибір. Наприклад, 22-річна жителька Вінницької області зазначила, що відбудовувати країну треба відповідно до сучасних тенденцій та з урахуванням екологічних чинників. Крім того, необхідно буде докласти чималих зусиль, щоб покарати всіх винуватців війни та тих, хто підтримував її, а також, щоб попередити корупційних схем із наданими на відновлення країни коштами.

Малий та середній бізнес забезпечить економічну стабільність за умови підвищення рівня соціальної відповідальності підприємств. А якісна освіта стане запорукою світлого майбутнього.

19-річна жителька Києва вважає, що важлива психологічна реабілітація. До такого висновку дівчина дійшла, оскільки вона є дитиною війни 2014 року та родом з Луганська.

— Я розумію, що це вкрай важливо! Відбудова: важливо відновити усе зруйноване, щоб люди могли повернутись додому, щоб зруйновані міста почали функціонувати. Маємо покращити транспортну логістику. Певні роботи: розмінування, відновлення усіх необхідних для життєдіяльності українських установ (пошти, супермаркети тощо).

Архітектура та будівництво: у прямому сенсі буде відбудовувати постраждалі від війни населення та забудови, враховуючи сучасні стандарти, — додає 19-річний житель Запорізької області.

Також цей респондент зазначає, що важлива енергетика, адже через пошкодження електропередач та інших об’єктів інфраструктури треба буде відновлювати та вдосконалювати систему отримання та передачі енергії. Не менш необхідна й агропромисловість, оскільки треба забезпечити країну пшеницею та іншими агрокультурами для власного забезпечення провізією та експорту, адже це важлива економічна галузь.

З його думкою міг погодитись й інший 19-річний респондент із Запорізької області. Він пояснює, що без енергетики мало що зможе працювати. Та додає, що не менш важливою є й освіта, адже треба знати, як саме проводити відбудову.

Крім того респондент вважає, що без виробництва ми не зможемо отримувати дохід, а дохід — це податки, пенсії, конкурентоспроможність і багато іншого. А ось будівництво потрібне, щоб відбудовувати інфраструктуру, транспорт і логістика необхідні, бо потрібна вчасна і якісна доставка будь-яких товарів.

Після війни багато людей страждають на ПТСР, тому потрібні психологи. Також лікарі для реабілітації травмованих під час військових дій та лікування загострених хронічних хвороб. ІТ спеціалісти фундамент економічної відбудови країни, — говорить 23-річний житель Запоріжжя.

— Обороноздатність країни — запорука виживання нації. Відбудова житла й інфраструктури — відновлення нормального життя після війни. Психологічна й медична реабілітація — відновлення здоров’я людей, — впевнена 54-річна жителька Києва.

Освіта — це найважливіший фактор формування свідомості громадян, як запевняє 32-річна жителька Одеси.

Згадуючи класика, наведу мою улюблену цитату: “Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо — і ми — не ми, і я — не я”.

— Будівництво також важливе, тому що чимало інфраструктури знищено та пошкоджено. Треба шукати альтернативні методи будівництва. Сільське господарство має стати пріоритетними, тому що наша країна — аграрна країна. І це потрібно розвивати на внутрішньому ринку! — додає респондентка.

На думку 21-річної жительки Житомирської області, юристи та айтівці стануть рятувальниками економіки. Також не меншу роль гратиме й бізнес.

— Україна вже бренд і після перемоги патріоти та іноземці будуть створювати бізнес тут. Це не тільки дасть поштовх для зміцнення економіки та рейтингу на міжнародному ринку, а й дасть чимало робочих місць. Натомість нашим громадянам не доведеться виїжджати за кордон на заробітки, що тільки посилить нашу Батьківщину.

На думку 29-річного жителя Запоріжжя, харчова промисловість, сільське господарство, агропромисловість, оскільки їжа — основа людського існування.

— Вважаю, у нас понищено не мало підприємств харчової промисловості, попалено та забруднено мінами/залишками техніки/мастильно-паливними матеріалами велика частина посівних полів, забруднено водні ресурси. Потрібні люди які зможуть відродити поля та вирощувати зернові культури (аграрії, овочівники, ґрунтознавці, трактористи-машиністи тощо), хто зможе поновити та підтримувати розведення голів свійської тварини (ветеринари, фельдшери, зоотехніки тощо), працівники безпосередньо на виробництва харчової промисловості.

Ймовірно, потрібні екологи для дослідження шкоди, завданої війною землям та її природним ресурсам, — додає наостанок респондент.

Які професії важливі для відновлення держави після перемоги

Згідно з дослідженням Future of Work: вплив війни та професії для відновлення України, найбільш затребуваними та важливими в процесі відновлення України будуть професії в галузях будівництва, архітектури та інфраструктури, безпеки та оборонної промисловості, медичних послуг та охорони здоров’я.

Українці виявляють активне бажання пройти перекваліфікацію та здобути нові кваліфікації. Найбільш актуальними для перекваліфікації суспільство бачить для себе часткові кваліфікації у сферах ІТ, краси, дизайну, психології та Digital. Ці дані є чітким сигналом для Державної служби зайнятості та організацій неформальної освіти щодо попиту та потреби впровадження відповідних навчальних програм.

Згідно з прогнозами стосовно професій, які матимуть попит відповідно до звіту Future of Jobs 2023, який оприлюднили на Всесвітньому економічному форумі, визначено значне зростання у сферах: освіти, сільського господарства, цифрової торгівлі та цифрових технологій, особливо на базі штучного інтелекту.

Найбільше зростання робочих місць очікується на посади:

Оператори сільськогосподарського обладнання. Водії важких вантажівок і автобусів. Вчителі професійно-технічної освіти. Викладачі вищих навчальних закладів. Механіки та ремонтники машин. Фахівці з розвитку бізнесу. Будівельні конструктори й суміжні професії. Інженери-електротехнологи. Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники. Учителі спеціальної освіти. Водії легких вантажівок або служб доставки. Цифрові фахівці з трансформації. Будівельники. Спеціалісти зі сталого розвитку. Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Питання перекваліфікації в Україні

66% респондентів хочуть опанувати нову часткову кваліфікацію на короткочасних курсах до трьох місяців. Найбільш затребувані напрямки перекваліфікації: сфера IT — 28%, дизайну — 11,8%, будівництва та харчування розділили третє місце в рейтингу — 9,4%.

Водночас 74% респонденток хочуть опанувати нову часткову кваліфікацію на короткочасних курсах, які тривають до трьох місяців. Перші три позиції серед напрямків перекваліфікації займають сфери: краси — 20,8%, IT — 16,3%, дизайну — 12,5%.

За даними звіту Future of Jobs 2023, пріоритети на підвищення кваліфікації та перекваліфікації на наступні п’ять років будуть виглядати наступним чином:

аналітичне мислення;

творче мислення;

ШІ та великі дані;

лідерство та соціальний вплив;

стійкість, гнучкість і спритність;

допитливість і навчання впродовж життя;

технологічна грамотність;

дизайн і досвід користувача;

мотивація та самосвідомість;

емпатія та активне слухання;

управління талантами;

сервісна орієнтація та обслуговування клієнтів;

охорона навколишнього середовища;

управління ресурсами та операції;

маркетинг і медіа.

Зростання зарплат в Україні за галузями

За даними work.ua, середня зарплата в Україні у 2023 році зросла на 13%, та складає 17 тис. грн. При цьому найбільше зростання спостерігається у психологів — на 80%, офіціантів — 50%, охоронців — 33% та кухарів – 33%.

Варто враховувати, що, за даними НБУ, реальна зарплата протягом 2023 зросте на 3,9% з урахуванням інфляції.

Впевнене зростання зарплат в Україні показує збільшення вакансій та пропозицій роботи в таких сферах працевлаштування:

готельно-ресторанний бізнес, туризм +36%;

будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру +19%;

роздрібна торгівля +17%;

медицина та фармацевтика +14%;

послуги для населення та бізнесу +14%;

краса, фітнес, спорт +14%;

сільське господарство +13%;

фінанси, банківська справа та бухгалтерія, аудит –17%.

Важливим індикатором прогнозування зростання попиту на відповідних спеціалістів є збільшення державне замовлення на підготовку фахівців у 2023 році, а саме:

робітничі кадри: + 1821;

терапія та реабілітація: +1350;

соціальна робота: +200;

психологія: + 140.

Перелік найбільш популярних професій на ринку праці сьогодні за даними Державної Служби Зайнятості:

Кваліфіковані робітники з інструментом: швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин: водій, тракторист-машиніст сільськогосподарського, виробництва, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник).

Працівники сфери торгівлі та послуг: продавець, кухар, продавець-консультант, охоронник, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра.

Професіонали: вчитель, фармацевт, лікар загальної практики — сімейний лікар, інженер, лікар-терапевт, економіст, інженер з охорони праці, практичний психолог.

Некваліфіковані працівники: підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож.

Фахівці: бухгалтер, сестра медична, майстер виробничого навчання, механік,

вихователь, електрик дільниці.

Навчальні програми зі здобуття часткових кваліфікацій

Також команда Career Hub в межах програми USAID Мріємо та діємо у співпраці з Державною службою зайнятості України забезпечили розробку та оновлення навчальних програм зі здобуття чотирьох часткових кваліфікацій, які належать до сфери будівництва.

Збирання опалубки простих видів, виготовлення арматурних сіток і каркасів та приготування бетонних сумішей. Розпалубка та розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електропроводок і освітлювальних електроустановок та мереж. Особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей.

Що потрібно, аби пройти навчання:

Зареєструватись безробітним у Державній службі зайнятості. Звернутися до кар’єрного радника та повідомити про наміри пройти навчання та отримати сертифікат на навчання.

Для зареєстрованих безробітних навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Анкета реєстрації учасників та учасниць курсу Career Hub Pro: Фриланс для молоді з інвалідністю, щоб пройти безоплатну перекваліфікацію для молоді з інвалідністю, — за посиланням.

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