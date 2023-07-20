Змінити майбутнє вже зараз. Безплатні мультимедійні курси з профорієнтації для тебе

Пам’ятаєш розчарування від усвідомлення, що вибір професії в університеті виявився хибним? З таким справді повсякчас доводиться стикатись різним людям. Однак розпочати побудову нового майбутнього можна за допомогою безплатних мультимедійних курсів з профорієнтації.

Освітній Хаб міста Києва та Асоціація інноваційної та цифрової освіти у партнерстві з понад 50 компаніями-роботодавцями, зокрема і державними — Укрзалізниця, Укрпошта, Антонов та з залученням викладачів найкращих вишів України створили можливість здобути одну зі 140 професій.

Яка програма курсів

Курси, що створені у міжнародному форматі SCORM, можна обрати за напрямками, що мають найбільший попит на ринку праці, зокрема IT, маркетинг, архітектура, кулінарія, банківська справа, військовий сектор, журналістика та інші.

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Програма містить сторітелінг, персонажів, а також тестові завдання, які вбудовані у самі уроки.

Зрештою можна буде дізнатись загальну інформацію про професію, яку розкривав курс. Крім того, буде надано розуміння, які навички необхідно опанувати та на які кар’єрні можливості можна розраховувати.

Хто може взяти участь та як долучитись до курсів

Долучитись до курсів можуть як старшокласники та студенти, так і молодь, яка вже завершила навчання.

Стати студентом чи студенткою одного з курсів можна безплатно, оскільки навчальні матеріали знаходяться у вільному доступі на сайті Освітнього хабу міста Києва. Необхідно лише зареєструватись за посиланням.

Також раніше платформа Prometheus запустила безоплатні психологічні курси. Читай, яка програма навчання та як долучитись.

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