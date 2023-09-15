Желание VS реальность: какие профессии наиболее желанные, а какие — нужны для восстановления Украины

Мечты и реальность не всегда совпадают в одной точке жизни. Так кто-то может мечтать с детства стать кондитером, но приходит полномасштабная война и заветное желание приходится заменить на автомат и защиту Родины.

Встать перед выбором придется и следующим поколениям, которые будут восстанавливать Украину, ведь потребность в определенных специалистах вырастет, а вот некоторые профессии потеряют свою актуальность.

Какие специалисты потребуются в будущем? Future of Work Career Hub ГО Центр Развитие КСО помог проанализировать и выделить ключевые отрасли и профессии, необходимые для восстановления Украины после победы, а также наиболее популярные направления для переквалификации.

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Профессии для восстановления Украины

Команда Career Hub провела онлайн-опрос среди более 1000 респондентов со всей Украины, чтобы понять, какие профессии наши граждане считают наиболее перспективными для восстановления нашей страны.

Наиболее важными для восстановления Украины участники и участницы опроса определили профессии в отраслях:

строительство, архитектура и инфраструктура — 71,4%;

безопасность и оборонная промышленность — 52,8%;

медицинские услуги и здравоохранение — 52,3%;

социальные услуги и психологическая поддержка — 41,7%;

энергетика — 40%;

образование и наука — 38,8%;

агропромышленность и сельское хозяйство — 38,1%;

производство и предпринимательство — 27,5%;

ІТ и цифровые технологии — 26,9%;

транспорт и логистика — 22,3%.

Украинцы о своем выборе наиболее важных профессий для восстановления

Респонденты и респонденты не указывали своих имен, но объяснили свой выбор. Например, 22-летняя жительница Винницкой области отметила, что восстанавливать страну нужно в соответствии с современными тенденциями и с учетом экологических факторов. Кроме того, необходимо будет приложить немалые усилия, чтобы наказать всех виновников войны и тех, кто поддерживал ее, а также предотвратить коррупционные схемы с предоставленными на восстановление страны средствами.

Малый и средний бизнес обеспечит экономическую стабильность при повышении уровня социальной ответственности предприятий. Качественное образование — залог светлого будущего.

19-летняя жительница Киева считает, что важна психологическая реабилитация. К такому выводу девушка пришла, поскольку она является ребенком войны 2014 года и родом из Луганска.

— Я понимаю, что это очень важно! Восстановление: важно восстановить все разрушенное, чтобы люди могли вернуться домой, чтобы разрушенные города начали функционировать. Должны улучшить транспортную логистику. Некоторые работы: разминирование, восстановление всех необходимых для жизнедеятельности украинских учреждений (почты, супермаркеты и т.п.).

Архитектура и строительство: в прямом смысле будет восстанавливать пострадавшие от войны население и застройки, учитывая современные стандарты, — добавляет 19-летний житель Запорожской области.

Также этот респондент отмечает, что важна энергетика, ведь из-за повреждений электропередач и других объектов инфраструктуры нужно будет восстанавливать и усовершенствовать систему получения и передачи энергии. Не менее необходима и агропромышленность, поскольку необходимо обеспечить страну пшеницей и другими агрокультурами для собственного обеспечения провизией и экспорта, ведь это важная экономическая отрасль.

С его мнением согласился и другой 19-летний респондент из Запорожской области. Он объясняет, что без энергетики мало что сможет работать. Но добавляет, что не менее важно и образование, чтобы знать, как проводить восстановление.

Кроме того, респондент считает, что без производства мы не сможем получать доход, а это налоги, пенсии, конкурентоспособность и многое другое. А вот строительство нужно, чтобы восстанавливать инфраструктуру, транспорт и логистика необходимы, потому что нужна своевременная и качественная доставка любых товаров.

После войны многие страдают ПТСР, поэтому нужны психологи. Также врачи для реабилитации травмированных во время военных действий и лечения обостренных хронических болезней. ІТ специалисты — фундамент экономического восстановления страны, — говорит 23-летний житель Запорожья.

— Обороноспособность страны — залог выживания нации. Восстановление жилья и инфраструктуры — восстановление нормальной жизни после войны. Психологическая и медицинская реабилитация — восстановление здоровья людей, — уверена 54-летняя жительница Киева.

Образование — это важнейший фактор формирования сознания граждан, как уверяет 32-летняя жительница Одессы.

Вспоминая классика, приведу мою любимую цитату: “Если бы вы учились так, как надо, то и мудрость была бы своя. А то залезете на небо — и мы — не мы, и я — не я”.

— Строительство также важно, потому что многие инфраструктуры уничтожены и повреждены. Следует искать альтернативные методы строительства. Сельское хозяйство должно стать приоритетным, потому что наша страна — аграрная. И это нужно развивать на внутреннем рынке! — добавляет респондентка.

По мнению 21-летней жительницы Житомирской области, юристы и айтишники станут спасателями экономики. Также не меньшую роль будет играть бизнес.

— Украина уже бренд, и после победы патриоты и иностранцы будут создавать бизнес здесь. Это не только даст толчок для укрепления экономики и рейтинга на международном рынке, но даст немало рабочих мест. Нашим гражданам не придется выезжать за границу на заработки, что только усилит нашу Родину.

По мнению 29-летнего жителя Запорожья, пищевая промышленность, сельское хозяйство, агропромышленность, поскольку еда — основа человеческого существования.

— Считаю, у нас уничтожено немало предприятий пищевой промышленности, сожжено и загрязнено минами/остатками техники/смазочно-топливными материалами большая часть посевных полей, загрязнены водные ресурсы. Нужны люди, которые смогут возродить поля и выращивать зерновые культуры (аграрии, овощеводы, почвоведы, трактористы-машинисты и т.п.), кто сможет восстановить и поддерживать разведение голов домашних животных (ветеринары, фельдшеры, зоотехники и т.п.), работники непосредственно на производстве пищевой промышленности.

Вероятно, нужны экологи для исследования ущерба, нанесенного войной землям и его природным ресурсам, — добавляет напоследок респондент.

Какие профессии важны для восстановления государства после победы

Согласно исследованию Future of Work: влияние войны и профессии на восстановление Украины, наиболее востребованными и важными в процессе восстановления Украины будут профессии в области строительства, архитектуры и инфраструктуры, безопасности и оборонной промышленности, медицинских услуг и здравоохранения.

Украинцы проявляют активное желание пройти переквалификацию и получить новые квалификации. Наиболее актуальными для переквалификации общество видит для себя частичные квалификации в сферах ІТ, красоты, дизайна, психологии и Digital. Эти данные являются четким сигналом для Государственной службы занятости и организаций неформального образования спроса и потребности внедрения соответствующих учебных программ.

Согласно прогнозам относительно профессий, которые будут пользоваться спросом в соответствии с отчетом Future of Jobs 2023, обнародованным на Всемирном экономическом форуме, определен значительный рост в сферах: образования, сельского хозяйства, цифровой торговли и цифровых технологий, особенно на базе искусственного интеллекта.

Наибольший рост рабочих мест ожидается на должности:

Операторы сельскохозяйственного оборудования. Водители тяжелых грузовиков и автобусов. Учителя профессионально-технического образования. Преподаватели высших учебных заведений. Механики и ремонтники машин. Специалисты по развитию бизнеса. Строительные конструкторы и смежные профессии. Инженеры-электротехнологи. Рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики. Учителя специального образования. Водители легких грузовиков или служб доставки. Цифровые специалисты по трансформации. Строители. Специалисты по устойчивому развитию. Специалисты по цифровому маркетингу и стратегии.

Вопросы переквалификации в Украине

66% респондентов хотят овладеть новой частичной квалификацией на кратковременных курсах до трех месяцев. Наиболее востребованы направления переквалификации: сфера ІТ — 28%, дизайна — 11,8%, строительства и питания разделили третье место в рейтинге — 9,4%.

В то же время 74% респондентов-женщин хотят овладеть новой частичной квалификацией на кратковременных курсах, которые продолжаются до трех месяцев. Первые три позиции среди направлений переквалификации занимают сферы: красоты — 20,8%, IT — 16,3%, дизайна — 12,5%.

По данным отчета Future of Jobs 2023, приоритеты повышения квалификации и переквалификации на следующие пять лет будут выглядеть следующим образом:

аналитическое мышление;

творческое мышление;

искусственный интеллект и обширные данные;

лидерство и социальное влияние;

стойкость, гибкость и ловкость;

любознательность и обучение на протяжении жизни;

технологическая грамотность;

дизайн и опыт пользователя;

мотивация и самосознание;

эмпатия и активное слушание;

управление талантами;

сервисная ориентация и сервис клиентов;

охрана окружающей среды;

управление ресурсами и операции;

маркетинг и медиа.

Рост зарплат в Украине по отраслям

По данным work.ua, средняя зарплата в Украине в 2023 году выросла на 13% и составляет 17 тыс. грн. При этом наибольший рост наблюдается у психологов — на 80%, официантов — 50%, охранников — 33% и поваров — 33%.

Следует учитывать, что по данным НБУ реальная зарплата в течение 2023 года вырастет на 3,9% с учетом инфляции.

Уверенный рост зарплат в Украине показывает увеличение вакансий и предложений работы в таких областях трудоустройства:

гостинично-ресторанный бизнес, туризм +36%;

строительство, архитектура, дизайн интерьера +19%;

розничная торговля +17%;

медицина и фармацевтика +14%;

услуги для населения и бизнеса +14%;

красота, фитнес, спорт +14%;

сельское хозяйство +13%;

финансы, банковское дело и бухгалтерия, аудит –17%.

Важным индикатором прогнозирования роста спроса на соответствующих специалистов является увеличение госзаказа на подготовку специалистов в 2023 году, а именно:

рабочие кадры: +1821;

терапия и реабилитация: +1350;

социальная работа: +200;

психология: +140.

Список наиболее популярных профессий на рынке труда сегодня по данным Государственной Службы Занятости

Квалифицированные рабочие с инструментом: швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию, электрооборудование, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту колесных транспортных средств.

Рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин: водитель, тракторист-машинист сельскохозяйственного, производства, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана (крановщик).

Сотрудники сферы торговли и услуг: продавец, повар, продавец-консультант, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра.

Профессионалы: учитель, фармацевт, врач общей практики — семейный врач, инженер, врач-терапевт, экономист, инженер по охране труда, практический психолог.

Неквалифицированные работники: подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож.

Специалисты: бухгалтер, сестра медицинская, мастер производственного обучения, механик,

воспитатель, электрик на участке.

Учебные программы по получению частичных квалификаций

Также команда Career Hub в рамках программы USAID Мріємо та діємо в сотрудничестве с Государственной службой занятости Украины обеспечили разработку и обновление учебных программ по получению четырех частичных квалификаций, относящихся к сфере строительства:

Сбор опалубки простых видов, изготовление арматурных сеток и каркасов и приготовление бетонных смесей. Распалубка и разборка бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок и сетей. Особенности монтажа и эксплуатации солнечных панелей.

Что нужно, чтобы пройти обучение:

Зарегистрироваться безработным в Государственной службе занятости. Обратиться к карьерному советнику и сообщить о намерениях пройти обучение и получить сертификат на обучение.

Для зарегистрированных безработных обучение за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Анкета регистрации участников и участниц курса Career Hub Pro: Фриланс для молодежи с инвалидностью, чтобы пройти безвозмездную переквалификацию для молодежи с инвалидностью, — по ссылке.

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