Изменить свое будущее уже сейчас! Бесплатные мультимедийные курсы профориентации для тебя

Помнишь разочарование от осознания, что выбор профессии в университете оказался неправильным? С таким и правда постоянно приходится сталкиваться разным людям. Однако начать создание нового будущего можно с помощью бесплатных мультимедийных курсов по профориентации.

Образовательный Хаб города Киева и Ассоциация инновационного и цифрового образования в партнерстве с более чем 50 работодателями, среди которых и государственные — Укрзализныця, Укрпочта, Антонов и с привлечением преподавателей лучших вузов Украины создали возможность получить одну из 140 профессий.

Программа курсов по профориентации

Курсы, созданные в международном формате SCORM, можно выбрать по направлениям, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда, в частности IT, маркетинг, архитектура, кулинария, банковское дело, военный сектор, журналистика и другие.

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Программа содержит сторителлинг, персонажей, а также тестовые задания, которые встроены в самые уроки.

В конце концов, можно будет узнать общую информацию о профессии, которую раскрывал курс. Кроме того, будет предоставлено понимание, какими навыками необходимо овладеть и на какие карьерные возможности можно рассчитывать.

Кто может принять участие и как присоединиться к курсам

Присоединиться к курсам могут как старшеклассники и студенты, так и молодежь, которая уже завершила обучение.

Стать студентом или студенткой одного из курсов можно бесплатно, поскольку учебные материалы находятся в свободном доступе на сайте Образовательного хаба города Киева. Необходимо только зарегистрироваться по ссылке.

Также ранее платформа Prometheus запустила бесплатные психологические курсы. Читай, какая программа обучения и как присоединиться.

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