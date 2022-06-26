Повна перекваліфікація — це не соромно: історії переселенців з Дніпра

Немає непотрібної чи другосортної професії, абсолютно всі важливі й заради того, щоб прогодувати родину, переселенці кардинально змінюють фах.

Відтак у парках Дніпра отримали роботу півтора десятка переселенців, які змушені були покинути все й тікати у безпечний регіон. Ці люди тепер працюють комунальниками.

Наприклад, 55-річний Володимир Грабовський був підприємцем, мав магазин жіночого одягу в Лисичанську та трикімнатну квартиру. Однак йому з дружиною довелося залишити все, щоб вижити.

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Роботу вони з дружиною знайшли випадково під час прогулянки парком. Запитали у працівників, чи немає часом вакансії.

З наступного дня подружжя підприємців вийшло на нову роботу й почало засвоювати ази садівництва, адже раніше такого досвіду не мали. Перекваліфікація пройшла успішно.

Переселенець з Курахового, 40-річний Олексій Носков теж знайшов свій хліб у парку. Чоловік перебрався до Дніпра в березні. Хоча в цьому містечку ще не було обстрілів, місцева влада наполягала на евакуації.

Раніше Олексій працював мотористом на місцевій ТЕС. Попри те, що зміна була важкою й тривала 12 годин, він любив свою роботу. Зараз же чоловік доглядає за ялинками.

Зараз багато людей лишилися без роботи, але завжди можна знайти вихід з ситуації та на час нестабільності отримати інший фах. Тепер в Україні можна безкоштовно отримати профтехосвіту.