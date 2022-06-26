Полная переквалификация – это не стыдно: как живут переселенцы в Днепре

Нет ненужной или второсортной профессии, абсолютно все важны, и ради того, чтобы прокормить семью, переселенцы кардинально меняют профессию.

В парках Днепра получили работу полтора десятка переселенцев, которые вынуждены были покинуть все и бежать в безопасные регионы. Они заменили коммунальщиков, которые отправились защищать Украину на фронт.

Так, 55-летний Владимир Грабовский раньше был предпринимателем, владел магазином женской одежды в Лисичанске. Там же осталась и трехкомнатная квартира. Однако ему с женой пришлось оставить все, чтобы выжить.

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Работу они нашли случайно, во время прогулки по парку. Просто спросили у работников, нет ли свободной вакансии.

На следующий день супруги-предприниматели вышли на новую работу и начали усваивать азы садоводства, ведь раньше такого опыта у них не было. Переквалификация прошла успешно.

Переселенец из Курахово, 40-летний Алексей Носков тоже нашел свой хлеб в парке. Мужчина переехал в Днепр в марте. Хотя в Курахово тогда еще не было обстрелов, местные власти настаивали на эвакуации.

Ранее Алексей работал мотористом на местной ТЭС. Несмотря на то, что смена была тяжелой и длилась 12 часов, он любил свою работу. Сейчас же мужчина ухаживает за елками.

Сейчас многие остались без работы, но всегда можно найти выход из ситуации. Например, получить вторую профессию. Теперь в Украине можно бесплатно получить профтехобразование.