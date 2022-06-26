Люди

Полная переквалификация – это не стыдно: как живут переселенцы в Днепре

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 26 июня 2022, 16:00
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Полная переквалификация – это не стыдно: как живут переселенцы в Днепре
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