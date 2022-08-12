Вік — не завада! Як змінити професію після 40 років

Наважитися змінити професію, особливо якщо тобі за 40, непросто. Потрібно чимало рішучості та системної праці. До того ж багато хто боїться щось змінювати у професійному плані через сором і невпевненість.

І чим старшою людина стає, тим складніше зважитися на такий серйозний крок. Вікна поговорили з психологом про те, як позбутися страхів і почати кар’єру з чистого аркуша. А ще — поспілкувалися з тими, хто вже переборов свій страх і нині ні про що не шкодує.

Вчителька біології — кравчиня

Ганна Федченко 25 років працювала у школі вчителькою біології, у невеличкому містечку на Харківщині. Жінка любила свою роботу, але війна внесла корективи. Після вибухів неподалік їхнього села разом з двома доньками вимушена була виїхати за кордон. Нині у Польщі і вже знайшла роботу. Працює кравчинею на невеличкому підприємстві.

Життя змусило, не вагаючись, змінити діяльність. Пощастило, що шиття — то моє хобі з дитинства. Тож нині дуже це виручає.

— Ми шиємо речі на замовлення. Ставлення колективу до мене добре, і це також допомагає адаптуватися до нових умов життя, — розповідає Ганна.

Нову роботу жінка отримала, маючи 45 років. Зізнається, змінювати професію було страшно, адже попереду — невідомість і нерозуміння, чи вдасться реалізуватися в новій сфері.

— Роботу я знайшла через центр зайнятості. Пам’ятаю, як їхала вперше на підприємство та спілкувалася з майбутнім керівником. Кажу: може, я погарячкувала? Але мене заспокоїли, що так на початку хвилюються всі. То є нормально, — пригадує Ганна.

Робочий день триває шість годин. З двома вихідними. Дітей уже прилаштувала до школи. За школою, за роботою вчителем жінка сумує, але поки боїться повертатися додому. Тож життя облаштовує у Польщі.

Головний державний аудитор — продавчиня, працівниця фермерського господарства

Вікторії Дюбі нині 56, і рік тому вона кардинально змінила своє життя.

— 26 років я пропрацювала державним службовцем — головним державним аудитором. Через сімейні обставини довелося змінити свій ритм життя. Хворіла мама, а робота передбачала відрядження. Тому довелося вдатися до суттєвих змін, — розповідає пані Вікторія.

Так сталося, що випадково жінка почула інформацію про колишнього тренера, який займається розведенням кіз. Має 40 дійних, 15 підростаючих та 10 молодих тварин. А ще — виготовляє до 40 видів сирів. Він саме потребував допомоги.

— Я поїхала допомагати. Перший час я пасла і доїла кіз. Зараз працюю продавчинею в магазині й допомагаю по господарству. Змінювати професію було не страшно. Була цікавість. Бо треба розвиватися, не стояти на місці. Бо коли ти стоїш і не рухаєшся, ти розумієш, що це все, край.

Треба самореалізовуватися, і вік — то не страшно. Не треба боятися. Мені 56, і я не думаю, що це межа, що це остання моя робота, — наголошує Вікторія.

Нині роботу в магазині називає засобом для існування. Там жінка просто заробляє гроші. А ось ферма — місце, де хоче реалізуватися наповну. Каже, що всьому її навчив власник ферми. Головне — мати бажання. Тим, хто нині вагається зі зміною фаху, радить просто не боятися.

— Просто треба розуміти, що нічого не робиться просто так у цьому світі. Якщо ви хочете щось нове — не бійтеся. Природа завжди допомагає. Якщо вона бачить, що людина нічого не хоче змінювати, то в тебе нічого не вийде. А якщо ти хочеш, допомога буде завжди. Треба не обмежуватися, не тримати себе в рамках, — радить Вікторія.

За держслужбою жінка визнає, що сумує. Утім, в офіс не хоче. Бо нині має і більше вільного часу, і роботу в задоволення.

Поради фахівця

Багато людей, навіть незалежно від віку, бояться змінювати професію саме через те, що звучить фраза “змінювати професію”, кажуть психологи. У голові спливають такі картини, що це знову довготривале навчання, п’ять – шість років, і купа питань у голові. Тобто люди згадують свій попередній досвід. Думають, що минуло вже півжиття, то як це буде?

Тому психологи радять крім професії завжди мати ремесло, яке допомагатиме на складних життєвих етапах.

— Хтось може називати це хобі, або якісь навички, які вам допомагатимуть у складних життєвих ситуаціях. Хтось, наприклад, гарно доглядає за дітьми. Він може бути за професією юрист, але гарно ладнати з дітьми. Хтось гарно готує їсти. Знову ж таки, за професією можна бути лікарем, вчителем, але смачно готувати. Хтось може перекваліфікуватися на візажиста чи перукаря. Такі вміння допоможуть у житті. Головне — не боятися, — наголошує психологиня Юлія Мудра.

Почати займатися чимось новим можна у будь-якому віці, вважають психологи. Проте визнають: з віком стає важче вчитися, а когнітивні здібності мозку знижуються. Хоча віковий відрізок від 40 до 50 років — найсприятливіший вік для великих змін.

Після 40 у більшості людей вже є певна рівновага у житті. Діти стають самостійними. Декретних відпусток і лікарняних не буде. Це плюс для роботодавця. При цьому сил і енергії ще багато для реалізації будь-яких задумів.



— Авжеж змінити професію у 40 років складніше, ніж у 20, але й до свого вибору ви підійдете більш усвідомлено, — каже психологиня.

До того ж, подаючись на певну посаду, треба правильно писати резюме. Слід згадати всі позитивні якості й досягнення на попередніх місцях роботи. При заповненні важливо вказати особисті дані. Також необхідно стисло описати навички, якими володієш. Перерахувати дипломи, атестати, сертифікати та інші документи про освіту. Не рекомендується включати в резюме параметри бажаної зарплати.

— А ще — слід обов’язково вказати, що ви готові до навчання та розвитку. Тому що нині все дуже швидко змінюється й роботодавці на це звертають увагу — чи готова людина навчитися, чи вона гнучка. І це буде плюсиком до вашого резюме, — радить психологиня.

До всього психологи радять надто довго з вибором нової професії не тягнути. Будь оптимістичним(-ою)! Завжди згадуй свій позитивний життєвий досвід. А ще краще перед остаточним працевлаштуванням зануритися в ту чи іншу роботу на короткий термін, без оплати праці.

— Так ви зможете зрозуміти, чи підходить вам та чи та робота. Буквально на день чи два прийти в офіс чи підприємство і попроситися побути в середовищі. Поспілкуватися з людьми про нюанси професії. Ви витратите лише один-два дні і відчуєте, підходить вам ця робота чи ні, — наголошує Юлія Мудра.

Допомогти змінити роботу можуть приклади відомих людей, які змінили професію в зрілому віці й досягли успіху. Наприклад, біографія Джека Лондона, який почав писати свої оповідання тільки в зрілому віці, а до цього встиг побувати моряком і золотошукачем.

Або ж Мей Маск, яка стала моделлю у 70 років. Чи Сильвія Уенсток, яка все життя працювала вихователькою в дитячому садку, а на 53-му році життя вирішила стати кондитером. Тож головне — не бійтеся змін у житті, не сидіть склавши руки. І успіх неодмінно завітає і до вас!

Одним із популярних варіантів працевлаштування залишається фриланс. Читай, що це таке та що передбачає закон про фриланс в Україні.

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