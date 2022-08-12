Возраст — не помеха! Как изменить профессию после 40 лет

Решиться изменить профессию, особенно если тебе за 40, непросто. Нужно немало решимости и системного труда. К тому же многие боятся что-либо менять в профессиональном плане из-за стыда и неуверенности.

И чем старше человек становится, тем сложнее отважиться на такой серьезный шаг. Вікна побеседовали с психологом о том, как избавиться от страхов и начать карьеру с чистого листа. А еще пообщались с теми, кто уже преодолел свой страх и сейчас ни о чем не жалеет.

Учительница биологии — портная

Анна Федченко 25 лет работала в школе учительницей биологии в небольшом городке Харьковской области. Женщина любила свою работу, но война внесла коррективы. После взрывов недалеко от их села вместе с двумя дочерьми она вынуждена была выехать за границу.

Сейчас в Польше Анна уже нашла работу. Работает портной на небольшом предприятии.

Жизнь заставила, не колеблясь, изменить деятельность. Повезло, что шитье — это мое хобби с детства. Сейчас это очень выручает.

— Мы шьем вещи на заказ. Отношение коллектива ко мне хорошее, и это также помогает адаптироваться к новым условиям жизни, — рассказывает Анна.

Новую работу женщина получила в возрасте 45 лет. Признается, менять профессию было страшно, ведь впереди неизвестность и непонимание, удастся ли реализовать себя в новой сфере.

— Работу я нашла через центр занятости. Помню, как ехала впервые на предприятие и общалась с будущим руководителем. Говорю: может я погорячилась? Но меня успокоили, что так сначала волнуются все. Это нормально, — вспоминает Анна.

Рабочий день длится шесть часов. С двумя выходными. Детей женщина уже пристроила в школу. По школе и работе учителем женщина скучает, но пока боится возвращаться домой. Поэтому жизнь обустраивает в Польше.

Главный государственный аудитор — продавец, работница фермерского хозяйства

Виктории Дюбе сейчас 56. Год назад она кардинально изменила свою жизнь.

— 26 лет я проработала госслужащим, главным государственным аудитором. В силу семейных обстоятельств пришлось изменить свой ритм жизни. Болела мама, а работа предусматривала командировки. Поэтому пришлось прибегнуть к существенным изменениям, — рассказывает Виктория.

Так вышло, что случайно женщина услышала информацию о бывшем тренере, занимающемся разведением коз. У него 40 дойных, 15 подрастающих и 10 молодых животных. А еще он производит до 40 видов сыров. Мужчине как раз нужна была помощь.

— Я поехала помогать. Первое время пасла и доила коз. Сейчас работаю продавщицей в магазине и помогаю по хозяйству. Менять профессию было нестрашно. Было любопытство. Потому что нужно развиваться, не стоять на месте. Потому что когда ты стоишь и не двигаешься, то понимаешь, что это все, конец.

Нужно самореализовываться, и возраст — это не страшно. Не нужно бояться. Мне 56, и я не думаю, что это предел, что это последняя моя работа, — подчеркивает Виктория.

Сейчас работу в магазине Виктория называет средством к существованию. Там женщина просто зарабатывает деньги. А вот ферма — место, где хочет реализоваться на полную. Говорит, что всему ее научил владелец фермы. Главное — иметь желание. Тем, кто сейчас колеблется со сменой специальности, советует просто не бояться.

— Просто нужно понимать, что ничего не делается просто так в этом мире. Если ты хочешь что-нибудь новое — не бойся. Природа всегда помогает. Если она видит, что человек ничего не хочет менять, то у тебя ничего не получится. А если ты хочешь, помощь будет всегда. Нужно не ограничиваться, не держать себя в рамках, — советует Виктория.

По госслужбе женщина признается, что скучает. Впрочем, в офис не хочет. Потому что сейчас и больше свободного времени, и работа в удовольствие.

Советы специалиста

Многие люди, даже независимо от возраста, боятся менять профессию именно потому, что звучит фраза “менять профессию”, говорят психологи. В голове всплывают такие картины, что снова потребуется долгое обучение, пять – шесть лет, и куча вопросов в голове. То есть, люди вспоминают свой предыдущий опыт. Думают, что прошло уже полжизни, как же это будет?

Поэтому психологи советуют помимо профессии всегда иметь ремесло, которое поможет пройти сложные жизненные этапы.

— Кто-то может называть это хобби, или какие-то навыки, которые вам помогут в сложных жизненных ситуациях. Кто-то, например, хорошо смотрит за детьми. Он может быть по профессии юристом, но хорошо ладить с детьми. Кто-то хорошо готовит есть. Опять же, по профессии можно быть врачом, учителем, но вкусно готовить. Кто-то может переквалифицироваться на визажиста или парикмахера. Такие навыки помогут в жизни. Главное — не бояться, — подчеркивает психолог Юлия Мудрая.

Начать заниматься чем-нибудь новым можно в любом возрасте, считают психологи. Но все же признают: с возрастом становится труднее учиться, а когнитивные способности мозга снижаются. Хотя возрастной отрезок от 40 до 50 лет — самый благоприятный возраст для больших перемен.

После 40 у большинства людей уже есть некоторое равновесие в жизни. Дети становятся самостоятельными. Декретных отпусков и больничных не будет. Это плюс для работодателя. При этом сил и энергии еще много для реализации любых замыслов.

— Конечно же, изменить профессию в 40 лет сложнее, чем в 20, но и к своему выбору вы подойдете осознаннее, — говорит психолог.

К тому же, когда ты подаешься на ту или иную должность, следует правильно писать резюме. Нужно упомянуть все достоинства и достижения на предыдущих местах работы. При заполнении важно указать личные данные. Также необходимо кратко описать имеющиеся навыки. Перечислить дипломы, аттестаты, сертификаты и другие документы по образованию. Не рекомендуется включать в резюме параметры желаемой зарплаты.

— А еще — следует обязательно указать, что вы готовы к обучению и развитию. Потому что сейчас все очень быстро меняется и работодатели на это обращают внимание — готов ли человек учиться, насколько он гибкий. И это будет плюсиком к вашему резюме, — советует психолог.

Ко всему прочему психологи советуют слишком долго с выбором новой профессии не тянуть. Будь оптимистичным(-ой)! Всё время вспоминай свой положительный жизненный опыт. А перед окончательным трудоустройством попробуй погрузиться в ту или иную работу на короткий срок, без оплаты труда.

— Так вы сможете понять, подходит вам та или иная работа. Буквально на день или два прийти в офис или предприятие и попросить побыть в среде. Пообщаться с людьми о нюансах профессии. Вы потратите всего один-два дня и почувствуете, подходит вам эта работа или нет, — отмечает Юлия Мудрая.

Помочь изменить работу могут примеры известных людей, поменявших профессию в зрелом возрасте и преуспевших в этом. Например, биография Джека Лондона, который начал писать свои рассказы только в зрелом возрасте, а до этого успел побывать моряком и золотоискателем.

Или Мэй Маск, которая стала моделью в 70 лет. Или Сильвия Уэнсток, всю жизнь работавшая воспитательницей в детском саду, а на 53-м году жизни отважившаяся стать кондитером. Поэтому главное — не бойтесь перемен в жизни, не сидите сложа руки. И успех непременно придет и к вам!

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