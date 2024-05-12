Свята

Віддано допомагати всім пацієнтам! Коли відзначають День медсестри та історія свята

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Травня 2024, 11:45
День медсестри 2023: коли святкують та історія свята
Фото: Pexels

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