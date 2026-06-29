День міста Полтава 2026: основні заходи святкування

Полтава — серце українського духу, місто із багатовіковою історією, овіяне легендами та героїкою. Розташована на перехресті історичних шляхів, вона була свідком козацьких звитяг, літературного розквіту та великих суспільних змін.

Перша письмова згадка про місто датується 1174 роком (за новоюліанським календарем — 29 червня), і з того часу Полтава зберігає свою унікальність як культурний, духовний і освітній центр України.

Читай про програму святкових заходів і події, що заплановані на День міста Полтава — у матеріалі.

Коли день міста Полтава 2026

У Полтаві ухвалено історичне рішення — День міста відтепер святкуватимуть 29 червня. Відповідне рішення було підтримане депутатами Полтавської міської ради 1 травня 2024 року під час 53-ї сесії восьмого скликання.

Раніше, з 1999 року, містяни відзначали це свято 23 вересня, пов’язане з вигнанням нацистських військ із Полтави у 1943 році. Проте в умовах сучасного переосмислення історичної пам’яті громада порушила питання про зміну дати.

Початком для обговорення стала петиція, подана у квітні 2023 року. Її автор пропонував повернути святкування до дати першої літописної згадки про Полтаву — 12 липня (за юліанським календарем), що відповідає 29 червня за новоюліанським стилем.

Під час відкритого онлайн-голосування саме ця дата отримала найбільшу підтримку: 66,3% від усіх 1336 учасників висловились за 29 червня. З п’яти запропонованих варіантів саме ця дата об’єднала історичну глибину й сучасну актуальність.

Вже з 2024 року полтавці відзначали День міста в нову дату — 29 червня. Це стало не лише святом, а й кроком до глибшого усвідомлення нашої ідентичності та спадщини.

Тож і у 2026 році День міста Полтава відзначатиме саме 29 червня.

День міста Полтава: план заходів

Нині офіційним моментом заснування Полтави вважають 899 рік. В 1999 відзначали 1100-ліття.

У 2026 році Полтава відзначатиме 1027 років.

Вихідні у Полтаві були святковими, пише Рoltava.to. Патріотичні інсталяції: Протягом вихідних на вулиці Соборності пройшов важливий виставковий проєкт Патрони наших вулиць, а біля Білої альтанки облаштовано святкову фотозону.

Субота (27 червня): Стартувала з музейно-автобусної екскурсії Мілітарна історія Полтави, яка об’єднала Музей історії Полтавської битви та Музей важкої авіації.

Неділя (28 червня): Стала днем культурного релаксу. Усі головні музеї міста (від садиби Котляревського до Галереї мистецтв) відкрили двері для безкоштовного відвідування. Ранок містяни зустрічали під звуки Ранкової джаз-кави, а вдень пройшлися великим мистецьким променадом Art-walk через центр міста. 29 червня 2026 ввечері, окрім дитячих просторів та безкоштовних тролейбусних екскурсій, на полтавців чекає потужний спортивний анімований захід від бігової спільноти та команди NewRun. Збір та старт заплановані на 19:00 у самому серці міста — Корпусному саду. Учасники подолають символічні 5 кілометрів мальовничими вуличками Полтави. Забіг не є суворим змаганням на швидкість. Він пройде у комфортному темпі, тому бігти запрошують абсолютно всіх — від професійних атлетів до новачків, які тільки купують перші кросівки. Задавати легкий темп усій колоні буде легенда місцевого бігу — Володимир Билим (багаторазовий призер змагань та один із рекордсменів Полтавщини за кількістю пройдених марафонів).

Фото: скриншот із youtube

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