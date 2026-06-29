Стиль життя Свята

День міста Полтава 2026: основні заходи святкування

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Червня 2026, 10:30 3 хв.
день міста полтава

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