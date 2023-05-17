День пульмонолога 2023: дата, історія свята та привітання у прозі

Пульмонологом називають лікаря, який проводить діагностику та лікування органів дихальних шляхів. День пульмонолога щороку святкують 17 травня. День пульмонолога 2023: історія свята та привітання у прозі — читай у матеріалі.

День пульмонолога: історія свята

День пульмонолога почали святкувати з 1997 року. А от розділ пульмонології вивчають з 1628 року. Саме ж свято створили для того, щоб люди могли привітати лікарів та висловити свою подяку за їхню працю.

День пульмонолога: привітання у прозі

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Вітаю тебе з професійним святом! Твоя професія — це щоденна праця, яка несе добро, турботу і світло, що допомагає людям ставати здоровішими. Бажаю тобі досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму. З Днем пульмонолога!

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Вітаю зі святом! Твоя професія рятує людям життя, тому бажаю, щоб доля щедро нагородила тебе хорошими колегами, вірними друзями, дружнім колективом. Нехай турбота, яку ти даруєш людям, повернеться до тебе подвійно. Нехай цілі будуть реалізовані, в душі буде гармонія і радість!

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Вітаю! Те, що ти робиш для людей, неможливо переоцінити. Тому що ти допомагаєш їм жити повноцінним життям і дуже часто просто рятуєш життя! Вітаю тебе зі святом і бажаю величезних успіхів у твоїй благородній і такій необхідній праці. Бажаю тобі поваги від колег і пацієнтів, довгих і щасливих років життя, міцного здоров’я, душевного тепла і любові!

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Вітаю з Днем пульмонолога! Щастя, любові, багато позитиву від пацієнтів та колег! Нехай кожен день твого життя буде казковим та незабутнім! Зі святом!

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Непросто підібрати слова, щоб оцінити те, що ти робиш для людства щодня, протягом багатьох років, але у твоє свято це зобов’язаний зробити кожен! Бажаю тобі більше відпочинку і спокою, сили й витримки, любові та достатку, гарного настрою і, звичайно ж, здоров’я! З Днем пульмонолога! Низький тобі уклін!

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Дозволь привітати тебе з професійним святом, Днем пульмонолога! Бажаю тобі здоров’я міцного, як чисті легені, нехай хвороби й прикрощі оминають тебе стороною. Не забувай щодня приймати дозу вітамінів у вигляді позитивних емоцій і щирого сміху. Адже кому, як не тобі, відомо, наскільки корисний для організму позитив у чистому вигляді. Любові тобі, щастя і сімейного затишку!

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З Днем пульмонолога! Бажаю тобі процвітання, успіху на роботі, любові та багато вражень! Нехай кожен день твого життя буде цікавим та незвичайним, а робота тішить хорошими людьми та високою зарплатнею. Зі святом!

Свято — це чудовий привід для зустрічей із рідними та друзями. І якщо ти запросив(-ла) до себе гостей, але не знаєш, що приготувати, радимо звернути увагу на класичний рецепт салату Цезар.

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