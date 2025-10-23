Фотозона на Хелловін: цікаві ідеї, які можна зробити своїми руками

Хелловін в Україні святкують не всі, але ті, хто це роблять, хочуть більше зануритися в атмосферу свята. Для цього вони підбирають костюми на Хелловін, готують різні закуски, а ще шукають, як зробити фотозону на Хелловін своїми руками.

Щоб зробити фотозону, не потрібно багато місця, варто знайти якийсь куточок у своїй оселі, розчистити його і задекорувати. Фотозона на Хелловін своїми руками робиться швидко, треба придбати все необхідне і виділити кілька годин свого часу.

Ми зібрали для тебе ідеї фотозон на Хелловін, які ти можеш зробити вдома, в офісі чи шкільному класі.

Фотозона на Хелловін своїми руками: прості ідеї

Блискучий дощик

Тобі знадобиться багато чорного паперу, ножиці клей, кнопки, скотч та блискучий срібний та золотий дощик. Дощиком прикрасити стіну, а на неї на скотч прикріпити вирізаних кажанів, павуків, напис “Halloween” тощо. Проста і яскрава фотозона готова.

Парасольки

Для цієї фотозони потрібно знайти багато чорних парасольок. Придбати марлю і пофарбувати її у чорний колір. Розкладені парасольки за нитку підвісити до стелі й прикріпити до країв чорну марлю.

Щоб не мати проблем з якісними фото, використай штатив для камери або стабілізатор для телефона. Так світлини вийдуть чіткішими, а кадр матиме професійний вигляд.

Зомбі-вікно

Тобі треба знайти твердий картон, можна використати коробки для посилок. Порізати на рівні частини й розмалювати маркером, зробивши імітацію дерева. З картону вирізати руки зомбі. Картон прикріпити до вікна, ніби намагалися дошками забити вікна, а у щілини вставити руки.

Багато павутини

Для цієї фотозони навіть не потрібен вільний куточок, вона робиться у дверному проході. Тобі знадобиться багато марлі, яку потрібно “зістарити”. А також з картону вирізати павуків. Марлею щільно завісити дверний прохід і прикріпити павуків.

Павук з Гаррі Поттера

Для цієї фотозони треба зробити великого павука. Тобі треба дві чорні кульки, багато чорного паперу, а також білого, щоб зробити очі. Дві кульки скріпити так, щоб зробити голову і тулуб павука, наклеїти очі. З паперу зробити ноги, розмістити павука в кутку. За бажанням біля нього можна зробити павутину чи кажанів.

На Хелловін люди проявляють свою креативність, прикрашаючи будинок. Раніше ми розповідали, як прикрасити будинок на Хелловін своїми руками.

