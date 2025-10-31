Що говорять на Хелловін у різних країнах світу: і чому це не лише цукерки або смерть

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу відзначають День всіх святих — Хелловін. В Україні його масово не святкують, однак діти та дорослі однаково люблять прикрашати оселю до свята, вирізати хелловінського гарбуза та готувати тематичні страви.

Та чи знаєш ти історію та переклад хелловінського вигуку Treak or treat та що на Хелловін говорять в різних країнах світу? Розповідаємо про це далі.

Що говорять на Хелловін

Девіз цього свята — вислів Trick or treat, що в буквальному перекладі означає: неприємність або частування.

Однак у різних країнах вигуки на хелловінську ніч різняться, адже й культура та традиції у Європі та США — різні.

У США та Великій Британії традиційними є вигуки Trick or treat, Happy Halloween, Trick or treat smell my feet give me something good to eat та інші. У Франції кажуть Joyeux Halloween, також означає Веселого Хелловіну. В Іспанії заведено бажати веселого Хелловіну фразою Feliz Halloween. У Мексиці Хелловін пов’язаний з традиційним Днем мертвих — Діа де лос Муертос. Люди можуть сказати фрази, пов’язані з цим святом, такі як Feliz Día de los Muertos, що означають З Веселим Днем мертвих. Німеччина не так поширено святкує День усіх святих, як інша частина Європи. Тож і власного вигуку німці не мають, а послуговуються англійським Trick or treat. Італійці Хелловін відзначають з фразою Buon Halloween, що означає побажання веселого святкування. У Польщі в цей день кажуть Wesołego Halloween або Cukierek albo psikus — останнє є аналогом Цукерки або смерть. В Японії та Китаї, як і в Німеччині, свято Хелловіну не є традиційним. Тож і саме святкування відрізняється від англомовних країн. У цих країнах також не використовують вигуків для святкування, а послуговуються англійськими фразами. В Україні Хелловін святкують непоширено, на Хелловін ми можемо говорити переклад з англійського Trick or treat — Цукерки або смерть.

