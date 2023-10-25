Розваги, що зроблять свято моторошно веселим! П’ять ігор для дітей на Гелловін

Гелловін — це свято з давньою історією, що користується неймовірною популярністю в Сполучених Штатах Америки, ставши одним з найулюбленіших дитячих свят. Останніми роками ця традиція завойовує серця й українців, даруючи дітям не тільки веселощі та солодощі, але й незабутні моменти радості.

Тож, якщо ти плануєш створити свято для дітей, пам’ятай, що Гелловін може бути цікавішим та незабутнішим завдяки різноманітним іграм, які допомагають дітям відчути атмосферу свята. Тож ми підготували дитячі ігри на Гелловін, які зроблять святкування незабутнім!

Ігри на Гелловін для дітей

Гра Мумія за хвилину

Ця гра дуже проста, але малеча від неї у захваті. З інвентарю необхідний лише туалетний папір. Дітям потрібно обгортати одне одного у туалетний папір так швидко, як це можливо, щоб створити мумію. Той, хто найкраще обгорне свого товариша, виграє.

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Гра Гарбузове метання

Встанови гарбузи різного розміру на певній відстані. Дай дітям невеликі м’ячики. Їхнє завдання: кинути м’ячі у гарбузи. Кожен гарбуз може мати свою кількість балів.

Найбільше балів отримує той, хто найбільше разів влучить або назбирає найбільшу кількість балів.

Гра Таємниці чарівної скрині

Для гри знадобиться: кілька коробок (залежно від кількості предметів, які ви хочете використовувати), різноманітні предмети, плівка чи тканина, щоб накрити верх коробки, залишивши тільки отвори для рук.

Кожну коробку наповнюють одним з предметів. Верх коробки накривається плівкою чи тканиною, залишаючи отвори для рук, аби діти не могли побачити, що всередині. Діти по черзі засовують руки в отвори коробок та намагаються вгадати предмет всередині, опираючись тільки на відчуття дотику.

Після того, як усі діти спробували вгадати, розкривається вміст кожної коробки, і вгадані предмети обговорюються.

Для більшої атмосфери свята можеш покласти, приміром, вологі макарони, які можна представити, як черв’яків, великі виноградини, які будуть як очі, або кухонні губки як мозок.

Гра Ліхтар Джека

У темряві діти збираються у коло. Починає звучати Гелловінська мелодія, під яку діти передають між собою світловий атрибут — це може бути ліхтарик, свічка або невеличкий гарбуз зі свічкою всередині. Коли музика раптово припиняється, той, у кого в руках опиняється ліхтар, залишає гру. Гра триває до того моменту, поки не залишиться лише один учасник, який і стає переможцем.

Гра Мітла відьми

Для цієї гри потрібні відьомські мітли (можна використовувати звичайні мітли, прикрашені для Гелловіну, або зробити міні-мітли з паличок та соломи).

Перш ніж почати гру, дорослі ховають мітли в різних місцях, наприклад, у будинку, у дворі або в парку. Далі учасники гри отримують завдання знайти ці мітли.

Щоб ускладнити пошук, можна зав’язати дітям очі, а інші учасники можуть підказувати, де знаходиться мітла, використовуючи слова “гаряче” та “холодно”.

Перемагає той, хто першим знаходить мітлу. Якщо заховано кілька мітел, гра триває, поки всі мітли не будуть знайдені, а виграє той, хто знайшов найбільше.

Ігри на Гелловін для дітей — це важлива частина дитячого свята. Але не варто забувати й про атмосферу, яку необхідно створити. Детальніше про те, як прикрасити будинок на Гелловін ми розповідали раніше.

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