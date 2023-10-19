Зовсім скоро світ відзначає Гелловін. Традиційно, у ніч проти 1 листопада, відзначається День усіх святих душ, однак свято має язичницькі корені.

В Україні Гелловін активно не святкують, найгучніше свято відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії.

Однак якщо цього року ти хочеш відсвяткувати Гелловін і не знаєш, як прикрасити будинок чи квартиру, тоді шукай цікаві та прості ідеї в нашому матеріалі.

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Як прикрасити будинок на Гелловін

Прикрашати будинок насправді не важко та не дорого, адже прикраси можна виготовити власноруч — з паперу та картону, постільної білизни, фарб та іграшок.

Гірлянди та прикраси на дверях

Використовуючи доступні матеріали — марлю, нитки, клей та кольоровий папір, ти можеш зробити легкі та цікаві прикраси на Гелловін, які точно сподобаються іншим.

Як прикрасити вікна на Гелловін

Вікна також можна прикрасити. Для цього використовуй новорічні гірлянди, також можна виконати звичайну аплікацію, вирізавши привида з паперу.

“Жахливі свічки”

Не обійдеться й без “страшних та жахливих” свічок. Можеш наклеїти чи намалювати на свічках очі та рот, або виконати іншу модну річ — вставити свічку у пусту скляну пляшку та поставити її на стіл чи підвіконня.

Тематично виглядатиме червоний віск, тож можеш надати перевагу червоним свічкам.

Trick or Treat! Як прикрасити будинок на Гелловін: ідеї своїми руками / 2 Фотографії

Привиди повсюди: як їх зробити своїми руками

Неодмінним атрибутом Гелловіну є привиди. Зробити їх можна з мокрого паперу, постільної білизни.

Якщо ти маєш підвісну круглу люстру чи лампу, накинь на неї простирадло — отримаєш привида, що світиться!

А ще не забудь про помічників привидів — кажанів. Виконати їх можна зі звичайних картону та паперу.

Як зробити гарбуз на Гелловін

Звісно ж, головним атрибутом святкування Гелловіну є гарбуз. Виріж у гарбузі очі, ніс та рот, встав усередину свічку і залиши на порозі дому — впевнені, що спокійно біля нього не пройде ніхто!

Trick or Treat! Як прикрасити будинок на Гелловін: ідеї своїми руками / 3 Фотографії

Якщо в тебе ще немає відповідного настрою, тоді переглянь нашу добірку фільмів жахів на Гелловін.

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