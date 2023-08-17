Не лише квіти й цукерки! Що подарувати вчителю на 1 вересня: список ідей

1 вересня — особливий день для всієї освітянської галузі. Це початок нового навчального року, повернення до школи, зустрічі з друзями й вчителями.
Щоб відзначити цей день та висловити свою повагу та вдячність педагогам, багато батьків і учнів обирають подарунок для свого вчителя, оскільки педагоги відіграють важливу роль у житті школярів.
Та якщо ти не хочеш дарувати щось банальне, Вікна-новини підготували список ідей, які допоможуть тобі визначитися з подарунком для вчителя на свято першого дзвоника.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали що вдягнути на 1 вересня, щоб мати стильний вигляд як у старшій, так і в молодшій школі.
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