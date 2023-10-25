Як зробити павутину на Гелловін: різні способи для самостійного виготовлення

Гелловін не так давно увійшов у наш культурний простір. Дехто влаштовує костюмовані вечірки, прикрашає будинок, готує випічку, але масштабних святкувань у нашій країні поки немає.

Утім, декорації на Гелловін можна знайти у магазинах або зробити самому. Після гарбузів однією з найпопулярніших прикрас є павутина.

Ми розповімо різні варіанти, як зробити павутину на Гелловін в домашніх умовах.

Зараз також дивляться

Як зробити павутину на Гелловін з марлі

Якщо правильно підготувати марлю, вона буде схожа на павутину. Але не на круглу мереживну, а таку, яку можна знайти у старих покинутих будівлях.

Щоб зробити павутину з марлі, треба 2 м марлі, ножиці, вода та фарба.

Далі відрізати потрібну довжину марлі, рвати її, витягувати нитки, зробити дірки. Вона має максимально втратити свою форму. Далі замочити марлю у воді з фарбою чорного кольору до 10 хвилин. Вона стане потрібного сірого кольору.

Потім треба її просушити або зачекати, поки вона висохне самостійно. Перейти до декорування, зробити марлю схожою на павутину, та прикрасити штучними павуками.

Павутина на Гелловін з паперу

Цю павутину робити чи не найлегше. За своїм принципом її виготовлення схоже на вирізання сніжинок з паперу. Треба зігнути папір, намалювати контури й вирізати. Можна додати до контурів малюнок павука.

Як зробити павутину на Гелловін з ниток

Цю павутину можна робити маленькою чи на всю стіну.

Якщо ти робиш на всю стіну, то треба закріпити вісім ниток однакової довжини під стелею та біля підлоги навхрест. Усі вісім ниток мають перетинатися посередині. Далі від центру і до країв треба на однаковій відстані робити нитками коло. Просувати нитку крізь вісім ниток по колу.

Якщо ти хочеш зробити маленьку павутину, треба взяти вісім довгих дерев’яних шпажок для випікання. З’єднати їх навхрест, щоб вони усі перетиналися посередині. Далі ниткою на однаковій відстані робити кола.

Якщо ти хочеш зробити декорації не лише з павутини, то читай, як прикрасити будинок на Гелловін.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.