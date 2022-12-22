Щедрик. Carol of the Bells: Укрпошта анонсувала випуск останньої у цьому році марки

Під Різдво та новорічні святкування Укрпошта зробила ще один подарунок українцям: випускає поштову марку Щедрик. Carol of the Bells.

Щедрик. Carol of the Bells

За анонсом на офіційному Telegram-каналі Укрпошти поштова марка, що присвячена до 100-річчя з моменту презентації музичного твору Щедрик на сцені Карнеґі-холу в Нью-Йорку, має вийти 23 грудня.

Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні — її співають більшістю мов світу! — коментують в Укрпошті.

Автор випуску — заслужений художник України Миколай Кочубей. Відомо, що тираж марки становитиме 200 000 примірників.

Зараз також дивляться

Номінал кожної марки — W, її еквівалент $1,5, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав.

Купити поштову марку Щедрик. Carol of the Bells можна на сайті Укрпошти або у її відділенні.

Ще на початку листопада Укрпошта також запускала голосування за найкращий ескіз новорічної марки. Яка марка уже надрукована та де її можна придбати — читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!