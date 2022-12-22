Щедрик. Carol of the Bells: Укрпочта анонсировала выпуск последней в этом году марки

В канун Рождества и новогодних празднований Укрпочта сделала еще один подарок украинцам: выпускает почтовую марку Щедрик. Carol of the Bells.

Щедрик. Carol of the Bells

По анонсу на официальном Telegram-канале Укрпочты почтовая марка, посвященная 100-летию с момента презентации музыкального произведения Щедрик на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке, должна выйти 23 декабря.

Сейчас трудно представить рождественские праздники без этой песни — ее поют на большинстве языков мира! — комментируют в Укрпочте.

Автор выпуска — заслуженный художник Украины Николай Кочубей. Известно, что тираж марки составит 200 тысяч экземпляров.

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Номинал каждой марки — W, ее эквивалент $1,5, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства.

Купить почтовую марку Щедрик. Carol of the Bells можно на сайте Укрпочты или в ее отделении.

Еще в начале ноября Укрпочта также запускала голосование за лучший эскиз новогодней марки. Какая марка уже напечатана и где ее можно приобрести, читай в нашем материале.

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