Укрпочта выпустила новую марку Разделенные войной: какой тираж и где можно купить

Новогодняя марка от Укрпочты вступила в оборот 19 декабря. Приобрести филателистические новинки можно в отделениях Укрпочты и официальном онлайн-магазине.

Почтовый выпуск включает в себя марковый лист, художественный конверт Победного Нового года! и открытку С Рождеством!

Тираж — 720 тыс. марок или 120 тыс. листов. Номинальная стоимость почтовой марки — 12 грн.

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Марка Разделенные войной: о чем она

Иллюстрация Разделенные войной победила в голосовании за новогоднюю марку. Она изображает разделенных войной любимых, которые не могут даже обняться в день, ранее вызывавший столько счастья и ожидания магии.

Также другая марка, изображающая следующий год — любимые встречают праздник вместе.

— Сегодня миллионы людей празднуют день Святого Николая, а дети ждут подарки. В этом году в Украине он особенный, когда родители часто не вместе с детьми и друг с другом. И наша новогодняя марка передает именно это настроение.

Но она не только о печали разлуки, она о надежде и о том, что можно быть рядом, даже если не вместе, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Ранее в Укрпочте рассказали, как отправлять посылки, когда нет света.

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Фото: Укрпочта / Telegram