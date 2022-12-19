Укрпошта випустила нову марку Розділені війною: який тираж та де можна придбати

Новорічна марка від Укрпошти увійшла в обіг 19 грудня. Придбати філателістичні новинки можна у відділеннях Укрпошти та в офіційному онлайн-магазині.

Поштовий випуск включає марковий аркуш, художній конверт Переможного Нового року! та листівку З Різдвом!

Тираж — 720 тис. марок або 120 тис. аркушів. Номінальна вартість поштової марки — 12 грн.

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Марка Розділені війною: про що вона

Ілюстрація Розділені війною перемогла у голосуванні за новорічну марку. Вона зображає розділених війною коханих, які не можуть навіть обійнятися в день, який раніше викликав стільки щастя й очікування магії.

Також інша марка, яка зображає наступний рік — кохані зустрічають свято разом.

— ​​Сьогодні мільйони людей святкують день Святого Миколая, а діти чекають на подарунки. Цього року в Україні він особливий, коли часто батьки не разом з дітьми та один з одним. І наша новорічна марка передає саме цей настрій.

Але вона не лише про сум розлуки. Вона про надію і про те, що можна бути поруч, навіть коли не разом, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Раніше в Укрпошті розповіли, як відправляти посилки, коли немає світла.

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Фото: Укрпошта / Telegram