Працюватиме навіть в умовах блекауту: в Укрпошті розповіли, як відправляти та отримувати посилки, коли нема світла

Український бізнес і комунікації змогли адаптуватися навіть до найсуворіших умов війни та відсутності електроенергії. Як працюватиме Укрпошта в разі блекауту — читай покрокову інструкцію в матеріалі.

Як відправляти й отримувати посилки в разі блекауту — інструкція від Укрпошти

Щоб жодні виклики не завадили тобі отримувати й надсилати посилки, Укрпошта розробила план дій на випадок тривалого вимкнення світла. 20 тис. населених пунктів, які покриває пошта, працюватимуть навіть під час блекауту.

В умовах відсутності світла та інтернет-зв’язку, відділення Укрпошти будуть приймати та видавати відправлення, — розповідають у компанії.

Отримати або надіслати відправлення можна в найближчому відділенні Укрпошти. Оператори вручну заповнюють усі дані. Але щоб пришвидшити процес обробки та доставки посилок, Укрпошта пропонує скористатися застосунком.

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За наявності інтернету ти можеш самостійно вводити необхідні дані та оформити відправлення в застосунку без черг. Залишиться тільки віддати його на пошті.

Як оформити відправлення в застосунку Укрпошти — покрокова інструкція

Встанови застосунок Укрпошта та зареєструйся в ньому. Для цього потрібно вказати електронну пошту і пароль, погодитися з політикою конфіденційності та ввести дані — ПІБ, номер телефону, індекс, адресу проживання. На головному екрані вибери Оформити відправлення. Вибери тип відправлення, його вагу й зазнач максимальну сторону посилки. Укрпошта Стандарт — якщо хочеш заощадити на доставці. Укрпошта Експрес — якщо потрібна швидка доставка. Укрпошта Документи — якщо надсилаєш важливі папери. Натисни Продовжити, якщо твої дані відправника підтягнулися або зроби зміни. Далі введи дані отримувача — ПІБ та номер телефону. Вибери спосіб доставки: до відділення чи за адресою і заповни дані. Зазнач, хто сплачує за доставку та вкажи, як діяти в разі невручення (посилку можна повернути через 14 днів, після терміну безкоштовного зберігання або не повертати взагалі). Додай опис відправлення. Натисни Оформити.

Якщо тобі потрібно зареєструвати міжнародне відправлення — дивись відеоінструкцію за посиланням.

Раніше ми розповідали, як надіслати посилку з Польщі в Україну.

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