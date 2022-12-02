Працюватиме навіть в умовах блекауту: в Укрпошті розповіли, як відправляти та отримувати посилки, коли нема світла

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Грудня 2022, 14:00
Як відправляти і отримувати посилки в разі блекауту — інструкція від Укрпошти
Фото: Pexels

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