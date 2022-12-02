Працюватиме навіть в умовах блекауту: в Укрпошті розповіли, як відправляти та отримувати посилки, коли нема світла

Український бізнес і комунікації змогли адаптуватися навіть до найсуворіших умов війни та відсутності електроенергії. Як працюватиме Укрпошта в разі блекауту — читай покрокову інструкцію в матеріалі.
Щоб жодні виклики не завадили тобі отримувати й надсилати посилки, Укрпошта розробила план дій на випадок тривалого вимкнення світла. 20 тис. населених пунктів, які покриває пошта, працюватимуть навіть під час блекауту.
В умовах відсутності світла та інтернет-зв’язку, відділення Укрпошти будуть приймати та видавати відправлення, — розповідають у компанії.
В умовах відсутності світла та інтернет-зв’язку, відділення Укрпошти будуть приймати та видавати відправлення, — розповідають у компанії.
Отримати або надіслати відправлення можна в найближчому відділенні Укрпошти. Оператори вручну заповнюють усі дані. Але щоб пришвидшити процес обробки та доставки посилок, Укрпошта пропонує скористатися застосунком.
За наявності інтернету ти можеш самостійно вводити необхідні дані та оформити відправлення в застосунку без черг. Залишиться тільки віддати його на пошті.
Якщо тобі потрібно зареєструвати міжнародне відправлення — дивись відеоінструкцію за посиланням.
Раніше ми розповідали, як надіслати посилку з Польщі в Україну.
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