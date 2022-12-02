Будет работать даже в условиях блэкаута: в Укрпочте рассказали, как отправлять и получать посылки, когда нет света

Анастасия Грубрина, редактор сайта 02 декабря 2022, 14:00
Як відправляти і отримувати посилки в разі блекауту — інструкція від Укрпошти
Фото: Pexels

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