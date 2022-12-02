Будет работать даже в условиях блэкаута: в Укрпочте рассказали, как отправлять и получать посылки, когда нет света

Украинский бизнес и коммуникации смогли адаптироваться даже к строжайшим условиям войны и отсутствию электроэнергии. Как будет работать Укрпочта в случае блэкаута — читай пошаговую инструкцию в материале.

Как отправлять и получать посылки в случае блэкаута — инструкция от Укрпочты

Чтобы никакие вызовы не помешали получать и отправлять посылки, Укрпочта разработала план действий на случай длительного отключения света. 20 тыс. населенных пунктов, которые покрывает почта, будут работать даже во время блэкаута.

В условиях отсутствия света и интернет-связи отделения Укрпочты будут принимать и выдавать отправления, — рассказывают в компании.

Получить или отправить отправку можно в ближайшем отделении Укрпочты. Операторы вручную заполняют все данные. Но, чтобы ускорить процесс обработки и доставки посылок, Укрпочта предлагает воспользоваться приложением.

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При наличии интернета ты можешь самостоятельно вводить необходимые данные и оформить отправление в приложении без очередей. Останется только отдать его на почте.

Как оформить отправление в приложении Укрпочты — пошаговая инструкция

Установи приложение Укрпочта и зарегистрируйся в нем. Для этого нужно указать электронную почту и пароль, согласиться с политикой конфиденциальности и ввести данные ФИО, номер телефона, индекс, адрес проживания. На главном экране выбери Оформить отправление. Выбери тип отправления, его вес и укажи максимальную сторону посылки. Укрпочта Стандарт — если хочешь сэкономить на доставке. Укрпочта Экспресс — если нужна быстрая доставка. Укрпочта Документы — если пересылаешь важные бумаги. Нажми Продолжить, если твои данные отправителя подтянулись или внеси изменения. Далее введи данные получателя — ФИО и номер телефона. Выбери способ доставки: в отделение или по адресу и заполни данные. Укажи, кто платит за доставку и как действовать в случае невручения (посылку можно вернуть через 14 дней, после срока бесплатного хранения или не возвращать вообще). Добавь описание отправления. Нажми Оформить.

Если тебе нужно зарегистрировать международную посылку, смотри видеоинструкцию по ссылке.

Ранее мы рассказывали, как отправить посылку из Польши в Украину.

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