Будет работать даже в условиях блэкаута: в Укрпочте рассказали, как отправлять и получать посылки, когда нет света

Украинский бизнес и коммуникации смогли адаптироваться даже к строжайшим условиям войны и отсутствию электроэнергии. Как будет работать Укрпочта в случае блэкаута — читай пошаговую инструкцию в материале.
Чтобы никакие вызовы не помешали получать и отправлять посылки, Укрпочта разработала план действий на случай длительного отключения света. 20 тыс. населенных пунктов, которые покрывает почта, будут работать даже во время блэкаута.
В условиях отсутствия света и интернет-связи отделения Укрпочты будут принимать и выдавать отправления, — рассказывают в компании.
В условиях отсутствия света и интернет-связи отделения Укрпочты будут принимать и выдавать отправления, — рассказывают в компании.
Получить или отправить отправку можно в ближайшем отделении Укрпочты. Операторы вручную заполняют все данные. Но, чтобы ускорить процесс обработки и доставки посылок, Укрпочта предлагает воспользоваться приложением.
При наличии интернета ты можешь самостоятельно вводить необходимые данные и оформить отправление в приложении без очередей. Останется только отдать его на почте.
Если тебе нужно зарегистрировать международную посылку, смотри видеоинструкцию по ссылке.
Ранее мы рассказывали, как отправить посылку из Польши в Украину.
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