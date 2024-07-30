Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру: як оформити

Для отримання статусу біженця, або для визнання особою, яка потребує особливого захисту (та для інших цілей) тобі може знадобитися витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР). Що це таке, і як його отримати — читай у матеріалі.

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру: яку інформацію містить

Єдиний державний демографічний реєстр або ЄДДР — це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, в якій збирається інформація для зберігання, захисту, обробки, а також для того, щоб використовувати та поширювати дані про особу та про її документи, оформлені за допомогою Реєстру.

Зокрема, Єдиний державний демографічний реєстр містить інформацію про вибір місця проживання громадянином, про набуття ним громадянства України (або припинення громадянства України), реєстрацію актів цивільного стану тощо.

Кожен громадянин має право отримати довідку з ЄДДР безплатно.

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру: інструкція, як отримати

Отримати витяг з ЄДДР можна в територіальних органах Державної міграційної служби України, а також у Центрах надання адміністративних послуг ЦНАПах (за місця проживання). Подати заяву на отримання довідки (і отримати її) можна особисто або через пошту (рекомендованим листом). Для отримання послуги потрібно подати заяву. Довідка має форму, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №784 . Вона видається після подання заяви, в якій прописане прізвище, ім’я та по батькові особи, номер запису в Реєстрі, реквізити документа. Довідка видруковується на аркушах паперу форматом А4, спеціальних бланків для неї не існує. Також довідку можна отримати в електронній формі. Для подання заяви громадянину, або його представнику потрібно пред’явити посадовій особі документ. Довідка формується як комп’ютерний файл, в якому є запитувана інформація або, якщо вона відсутня, містить відмітку про її відсутність. Довідка видруковується на папері та засвідчується посадовою особою. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити заноситься до Реєстру. Отримати довідку можна особисто або поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом). Зі зразком заяви-анкети про внесення даних до ЄДДР ти можеш ознайомитися на сайті ips.ligazakon.net. Раніше ми розповідали, як військовому отримати довідку для оформлення статусу учасника бойових дій і що для цього потрібно.

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