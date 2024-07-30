Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру: як оформити

Для отримання статусу біженця, або для визнання особою, яка потребує особливого захисту (та для інших цілей) тобі може знадобитися витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР). Що це таке, і як його отримати — читай у матеріалі.
Єдиний державний демографічний реєстр або ЄДДР — це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, в якій збирається інформація для зберігання, захисту, обробки, а також для того, щоб використовувати та поширювати дані про особу та про її документи, оформлені за допомогою Реєстру.
Зокрема, Єдиний державний демографічний реєстр містить інформацію про вибір місця проживання громадянином, про набуття ним громадянства України (або припинення громадянства України), реєстрацію актів цивільного стану тощо.
Кожен громадянин має право отримати довідку з ЄДДР безплатно.
Зі зразком заяви-анкети про внесення даних до ЄДДР ти можеш ознайомитися на сайті ips.ligazakon.net.
Раніше ми розповідали, як військовому отримати довідку для оформлення статусу учасника бойових дій і що для цього потрібно.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.