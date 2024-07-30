Выписка из Единого государственного демографического реестра: как оформить

Для получения статуса беженца, или для признания лицом, требующим особой защиты (и для других целей), тебе может понадобиться выписка из Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Что это такое и как ее получить — читай в материале.

Выписка из Единого государственного демографического реестра: какую информацию содержит

Единый государственный демографический реестр или ЕГДР — это электронная информационно-телекоммуникационная система, в которой собирается информация для хранения, защиты, обработки, а также для того, чтобы использовать и распространять данные о личности и о ее документах, оформленных с помощью Реестра.

В частности, Единый государственный демографический реестр содержит информацию о выборе места жительства гражданином, о получении им гражданства Украины (или прекращения гражданства Украины), регистрации актов гражданского состояния и т.д.

Каждый гражданин имеет право получить справку из ЕГДР бесплатно.

Выписка из Единого государственного демографического реестра: инструкция, как получить

Получить выписку из ЕГДР можно в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины, а также в Центрах предоставления административных услуг ЦНАПах (по месту жительства). Подать заявление на получение справки (и получить ее) можно лично или по почте (рекомендованным письмом). Для получения услуги необходимо подать заявление. Форма справки имеет вид, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 18.10.2017 №784. Чтобы ее получить, нужно оформить заявление, в котором указывается фамилия, имя и отчество, номер записи в Реестре, реквизиты документа. Справка выдается в бумажной форме на листах бумаги форматом А4, особых бланков для нее не существует. Справку можно получить в электронной форме. Для подачи заявления гражданину или его представителю нужно предъявить должностному лицу документ. Справка формируется как компьютерный файл, в котором есть запрашиваемая информация или, если она отсутствует, содержит отметку об отсутствии. Справка печатается на бумаге и удостоверяется должностным лицом. Информация о дате выдачи справки и ее реквизитах заносится в Реестр. Получить справку можно лично или почтовой отправкой на указанный при подаче заявления адрес (рекомендованным письмом).

С образцом заявления-анкеты о внесении данных в ЕГДР вы можете ознакомиться на сайте ips.ligazakon.net.

Раньше мы рассказывали, как военному получить справку для оформления статуса участника боевых действий и что для этого нужно.

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