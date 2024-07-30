Выписка из Единого государственного демографического реестра: как оформить

Для получения статуса беженца, или для признания лицом, требующим особой защиты (и для других целей), тебе может понадобиться выписка из Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Что это такое и как ее получить — читай в материале.
Единый государственный демографический реестр или ЕГДР — это электронная информационно-телекоммуникационная система, в которой собирается информация для хранения, защиты, обработки, а также для того, чтобы использовать и распространять данные о личности и о ее документах, оформленных с помощью Реестра.
В частности, Единый государственный демографический реестр содержит информацию о выборе места жительства гражданином, о получении им гражданства Украины (или прекращения гражданства Украины), регистрации актов гражданского состояния и т.д.
Каждый гражданин имеет право получить справку из ЕГДР бесплатно.
С образцом заявления-анкеты о внесении данных в ЕГДР вы можете ознакомиться на сайте ips.ligazakon.net.
Раньше мы рассказывали, как военному получить справку для оформления статуса участника боевых действий и что для этого нужно.
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