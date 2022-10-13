Одна з найпривабливіших країн для імміграції: як отримати громадянство Німеччини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей замислилися про переїзд або вже це зробили. Понад три мільйони біженців із нашої країни набули статусу тимчасового захисту в Європі.

Але якщо ти думаєш про повноцінну імміграцію, наприклад, у Німеччину, то зробити це буде не так просто.

Інформацію про те, як отримати громадянство Німеччини, читай у матеріалі.

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Громадянство Німеччини: що дає німецький паспорт

Громадянство у Німеччині дає безліч привілеїв. Наприклад, доступ до європейської медицини, європейська освіта, подорожі без віз до 191 країни світу тощо.

Але для того, щоб отримати громадянство Німеччини, необхідно дуже постаратися.

Насамперед треба легально прожити в Німеччині щонайменше шість років.

Тільки після цього можна їхати до Федерального відомства з міграції та біженців із необхідним пакетом документів.

Українці, які прожили у Німеччині на таких правах понад шість років, можуть отримати громадянство з натуралізації.

Що треба для отримання громадянства Німеччини



Для того, щоб отримати громадянство Німеччини з натуралізації, необхідно:

мати більш як 16 років;

проживати щонайменше шість років у легальному статусі в країні (постійне місце проживання або посвідка на проживання);

не мати проблем із законом у Німеччині;

на хорошому побутовому рівні володіти німецькою;

мати своє житло (у крайньому разі орендоване) та легальне джерело доходу;

відмовитись від попереднього громадянства;

пройти тест на громадянство, який показує твої знання у правовому та соціальному устрої Німеччини;

не перебувати у шлюбі відразу з кількома людьми.

Якщо ти хочеш, щоб твоя дружина (твій чоловік) та діти теж отримали громадянство Німеччини, їм необов’язково жити в країні всі шість – вісім років.

Для підготовки до іспитів з влаштування Німеччини та знань мови можна відвідувати інтеграційні курси. Робити це не обов’язково.

Іспити можна не складати тільки в тому разі, якщо ти не можеш пройти тести через проблеми зі здоров’ям (фізичний чи психологічний стан).

Отримати трохи швидше паспорт громадянина Німеччини можна.

Для цього потрібно успішно пройти інтеграційний курс, після якого тобі видадуть сертифікат Федерального відомства з міграції та біженців.

Ти можеш здивувати комісію, наприклад, чудовим знанням німецької.

Також у Німеччині можна отримати громадянство за народженням.

Дитина отримує його тоді, коли один із батьків має німецьке громадянство. Для цього тобі необхідно подати заяву про народження дитини протягом першого року життя малюка.

Якщо дитина народилася на території Німеччини, а один із її батьків легально прожив у країні понад вісім років, то вона отримує громадянство.

Якщо хтось знайшов дитину в Німеччині, то вона вважається громадянином цієї країни доти, доки не з’ясують, де і хто її батьки.

Щоб перевірити актуальні умови в’їзду в ту чи іншу країну, користуйся інтерактивною картою Міністерства закордонних справ України.

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