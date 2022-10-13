Одна из самых привлекательных стран для иммиграции: как получить гражданство Германии

После полномасштабного вторжения России в Украину многие люди задумались о переезде или уже на это отважились. Более трех миллионов беженцев из нашей страны получили статус временной защиты в Европе.

Но если ты думаешь о полноценной иммиграции, например, в Германии, то сделать это будет не так просто.

Информацию о том, как получить гражданство Германии, читай в материале.

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Получение гражданства Германии: что дает немецкий паспорт

Гражданство в Германии дает множество привилегий. Например, доступ к европейской медицине, европейское образование, путешествия без виз в 191 стран мира и т. д.

Но для того, чтобы получить гражданство Германии, необходимо очень постараться.

В первую очередь, необходимо легально прожить в Германии как минимум шесть лет.

Только после этого можно ехать в Федеральное ведомство по миграции и беженцам с необходимым пакетом документов.

Украинцы, которые прожили в Германии на таких правах более шести лет, могут получить гражданство по натурализации.

Что нужно для получения гражданства Германии

Для того чтобы получить гражданство Германии по натурализации, необходимо:

быть старше 16 лет;

прожить минимум шесть лет в легальном статусе в стране (ПМЖ или вид на жительство);

не иметь проблем с законом в Германии;

на хорошем бытовом уровне владеть немецким;

иметь свое жилье (в крайнем случае съемное) и легальный источник дохода;

отказаться от предыдущего гражданства;

пройти тест на гражданство, который показывает твои знания в правовом и социальном устройстве Германии;

не состоять в браке сразу с несколькими людьми.

Если ты хочешь, чтобы твоя жена (муж) и дети тоже получили гражданство Германии, им необязательно жить в стране все шесть – восемь лет.

Для подготовки к экзаменам по устройству Германии и знаниям языка можно посещать интеграционные курсы. Это не обязательно.

Экзамены можно не сдавать только в том случае, если ты не можешь пройти тесты из-за проблем со здоровьем (физическое или психологическое состояние).

Получить паспорт гражданина Германии немного быстрее можно.

Для этого нужно успешно пройти интеграционный курс, после чего тебе выдадут сертификат Федерального ведомства по миграции и беженцам.

Ты можешь удивить комиссию, например, отличным знанием немецкого.

Также в Германии можно получить гражданство по рождению.

Ребенок получает его тогда, когда один из родителей имеет немецкое гражданство. Для этого тебе необходимо подать заявление о рождении ребенка в течении первого года жизни малыша.

Если ребенок родился на территории Германии, а один из его родителей легально прожил в стране больше восьми лет, то он получает гражданство.

Если кто-то нашел ребенка в Германии, то он считается гражданином этой страны до тех пор, пока не выяснят, где и кто его родители.

Чтобы проверить актуальные условия въезда в ту или иную страну, пользуйся интерактивной картой Министерства иностранных дел Украины.

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