Як утеплити стелю мінватою — прості поради

Звертати увагу на важливі речі не завжди вдається всім. Хтось не помічає, як всередині починає гріти тепло кохання, а декому навіть такий унікальний обігрівач вже не допомагає разом з гарячими батареями й виникає питання, чому ж так холодно вдома. Не зовсім очевидно, але часто проблема може бути саме в стелі, оскільки її у приватних будинках не так часто утеплюють і вона виявляється значно тоншою за стіни. Тому, щоб вдома стало тепліше, варто знати, як утеплити стелю мінватою.

Як утеплити стелю мінватою

Деякі приватні будинки були зведенні вже досить давно, коли ще було звичним утеплювати стелю органічними матеріалами: листям, глиною, тирсою. Однак такий спосіб не дуже безпечний, оскільки можуть завестись гризуни. До речі, нещодавно ми розповідали, як позбутися мишей назавжди.

У нових приватних будинках теж можуть бути проблеми, оскільки проекти часто відрізняються й невідомо, чи планували при будівництві робити утеплену стелю. А оскільки саме наверх йде все тепло, то без утепленої стелі мінватою буде все одно прохолодно.

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Тож один з гарних варіантів утеплити стелю — це використати мінеральну вату, оскільки це один з найбільш бюджетних та досить ефективних матеріалів.

Переваги використання мінеральної вати:

доступна ціна;

екологічність;

негорючість;

хімічна нейтральність;

довговічність;

висока звукоізоляція;

гнучкість;

зручність та легкість монтажу.

Однак існує й суттєвий недолік використання мінеральної вати — це здатність вбирати вологу, що може принести чимало проблем.

Утеплення стелі — інструкція

Спершу варто зазначити, що існує два способи утеплення стелі мінватою: внутрішній та зовнішній. Коли обиратимеш один з них, варто звернути увагу саме на особливості приміщення. Також потрібно пам’ятати, що зовнішнє утеплення стелі зменшить висоту приміщення.

Перед тим, як зайнятись утепленням стелі мінватою, варто також подбати, щоб були під рукою усі необхідні інструменти: будівельний степлер, шурупокрут, гострий ніж, ножівка та ножиці для різання металу. Можуть знадобитись теж респіратор та спецодяг.

Як зробити зовнішнє утеплення стелі

Здебільшого зовнішнє утеплення стелі проводять на горищі, тому спершу там потрібно буде заздалегідь прибратись, потім покласти шар пароізоляційної плівки, щоб не було щілин і покрилась вся поверхня. Після цього потрібно теплоізоляцію з мінеральної вати притиснути та накрити зверху шаром гідроізоляційної плівки. Її можна прикріпити до лаг будівельним степлером. Наприкінці краще покрити все фанерою.

Як зробити внутрішнє утеплення стелі

Внутрішнє утеплення стелі мінватою можна робити як жителям приватних будинків, так і багатоповерхівок. Спершу потрібно зібрати підвісний каркас з металевого профілю або дерев’яного бруса. Далі розмістити мінвату рівномірно між стелею та каркасом. Рекомендується також прикріпити спеціальним клеєм базальтову вату до стелі. Наприкінці лишається тільки обшити каркас гіпсокартоном та обробити його поверхню.

Також важливо не забути лишити простір між теплоізоляцією та джерелами світла, щоб повітря вільно циркулювало, а лампи були захищені від перегріву.

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