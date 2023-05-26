Не економ на них під час війни: як вибрати пластикові вікна додому — корисні поради

Хто б міг подумати, що саме вікна стануть однією з наших цінних речей? Вони рятують нас від шуму, витримують ракетні удари і наче закривають нас від усього, що відбувається під час повітряних тривог. На щастя, асортимент пластикових вікон сьогодні дуже широкий, тому вибрати якісні зовсім не складно.
Ми розповімо, на що варто звертати увагу під час вибору та купівлі вікон. Якщо ти саме шукаєш якісні, читай поради, як вибрати пластикові вікна додому.
По-перше, справді надійні вікна мають бути виготовлені з якісного пластику, який витримує перепади температур, погодні умови, а в наших реаліях ще й ракетну небезпеку. Адже деякі починають сіпатися, внаслідок чого швидко зношуються та нещільно закриваються.
До того ж вони мають бути енергоефективними, добре зберігати тепло, щоб узимку запобігати його втратам. Те саме стосується і шумоізоляції. Якщо ти живеш у жвавому районі, мати якісні вікна — просто необхідність.
Якщо в тебе є діти чи домашні тварини, на вікнах мають бути замки та обмежувачі. Водночас вікна мають легко відкриватися та розбиратися, щоб їх можна було вимити від пилу.
Фото: Unsplash
Тепер ти знаєш все про те, як вибрати пластикові вікна та якими вони мають бути. Ці поради допоможуть тобі не помилитися та подбати про свою безпеку й економію.
Раніше ми розповідали, як позбутися чорного грибка на пластикових вікнах і стінах.
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