Не економ на них під час війни: як вибрати пластикові вікна додому — корисні поради

Хто б міг подумати, що саме вікна стануть однією з наших цінних речей? Вони рятують нас від шуму, витримують ракетні удари і наче закривають нас від усього, що відбувається під час повітряних тривог. На щастя, асортимент пластикових вікон сьогодні дуже широкий, тому вибрати якісні зовсім не складно.

Як вибрати пластикові вікна додому — корисні поради

Ми розповімо, на що варто звертати увагу під час вибору та купівлі вікон. Якщо ти саме шукаєш якісні, читай поради, як вибрати пластикові вікна додому.

По-перше, справді надійні вікна мають бути виготовлені з якісного пластику, який витримує перепади температур, погодні умови, а в наших реаліях ще й ракетну небезпеку. Адже деякі починають сіпатися, внаслідок чого швидко зношуються та нещільно закриваються.

До того ж вони мають бути енергоефективними, добре зберігати тепло, щоб узимку запобігати його втратам. Те саме стосується і шумоізоляції. Якщо ти живеш у жвавому районі, мати якісні вікна — просто необхідність.

Якщо в тебе є діти чи домашні тварини, на вікнах мають бути замки та обмежувачі. Водночас вікна мають легко відкриватися та розбиратися, щоб їх можна було вимити від пилу.

Як вибрати пластикові вікна — на що звернути увагу

Енергоефективність можна перевірити так: показник теплопередання (U-фактор), коефіцієнт сонячного теплопередання (SHGC) — дізнайся про це в продавця. Запитай про можливість потрійного скла. Вибирай найвищий рівень звукоізоляції. Перевіряй компанію-продавця. Виробник пластикових вікон має бути перевірений роками та мати схвальні відгуки. Якщо маєш дітей чи тварин — віддай перевагу вікнам, які мають обмежувачі та захист від випадіння. Вид вікон, колір. Вікна можуть бути різних кольорів відповідно до твого дизайну квартири чи будинку, а також з різними типами відкривання та конструкції. Під час купівлі зважай на гарантію. Це важливо, адже їх можна буде полагодити безкоштовно ще протягом кількох років. Послуги зі встановлювання та обслуговування. Дізнайся в компанії, чи встановлює вона вікна та чи обслуговує їх.

Тепер ти знаєш все про те, як вибрати пластикові вікна та якими вони мають бути. Ці поради допоможуть тобі не помилитися та подбати про свою безпеку й економію.

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