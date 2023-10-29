Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками

Гарбуз на Гелловін із запаленою усередині свічкою — це символ свята та незамінний атрибут напередодні Дня всіх святих. Лишилось зовсім небагато днів до урочистостей і якщо ти не маєш такого атрибута, то саме зараз можеш подбати, щоб прикрасити свою оселю гарними дизайнерськими гарбузиками з підручних матеріалів. В нашому матеріалі ми поділимось з тобою ідеями як зробити гарбуз із кольорового паперу своїми руками.

Найпростіший і найбільш доступний спосіб зробити гарбуз своїми руками на Гелловін — змайструвати його з картону і паперу. Це можуть бути звичайні паперові гарбузики, видруковані та вирізані за шаблоном. Якщо шаблонів багато, то, використовуючи трафарети і яскравий кольоровий папір ти можеш зробити гірлянду на Гелловін.

Гарбузик-ліхтар

Для створення нам стане у пригоді:

Зараз також дивляться

кольоровий папір;

ножиці;

клей;

чорний маркер.

Розпочинаємо створення потішного овоча:

Візьми чотири види кольорового паперу: зелений, жовтий та два види помаранчевого: світлий та темний. Від трафарету (див. відео) відмалюй частинки гарбуза, очі та листочки. Склей частинки разом, формуючи плід. Маркером обведи вирізані з паперу очі та намалюй зіниці. Приклей очі, плодоніжку та листочки.

Гарбузик готовий на втіху діткам. Ще одна оригінальна саморобка для творчих ручок.

Об’ємний паперовий гарбуз

Робимо його за принципом об’ємних блокнотів у вигляді фігур.

Нам знадобляться:

кольоровий помаранчевий та зелений папір;

клей;

ножиці;

олівець.

Порядок дій:

Потрібно зробити паперовий шаблон. Це буде звичайне коло. Таких кіл потрібно вирізати 6 штук. (Може бути більше, тоді овоч вийде об’ємнішим). Складемо їх удвічі та склеймо одну половинку до половинки другого кола. Клеєм змащуємо тільки одну половину таким чином, щоб серединка залишилася чистою. (Підсумком маніпуляцій повинна стати помаранчева сфера з паперу). Розправимо склеєні половинки — надамо сфері форми нашого плоду. Хвостик зробимо з зеленого паперу. Намотаємо його на олівець, щоб надати звивисту форму. Намастимо нижню частину хвостика клеєм і вставимо заготовлене в середину підготовленої фігури.

Якщо ми все робили за інструкцією, то в підсумку повинна вийти симпатична краса із кумедним хвостиком.

Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками / 4 Фотографії

А ось ще оригінальна і зовсім не складна у виготовленні гірлянда з ліхтариків.

Гірлянда з ліхтариків-гарбузів

Маленькі ліхтарики-гарбузи можна зробити з дітками будь-якого віку. Підготуймо такий набір:

ножиці;

клей;

картон;

кольоровий помаранчевий папір;

дріт або щільну нитку для з’єднання.

Порядок дій:

Починаймо з підготовки основи: тонкі листи картону розріж на дві частини. Скрути циліндри та склей край. Підготуймо лист помаранчевого паперу ширший і довший за картон. Складемо його по довжині й на лінії згину зробимо розрізи, не доходячи до кінця. Що менше буде інтервал між розрізами, то красивіше вийде ліхтарик. Розгорнемо заготовлене і склеймо за подобою циліндра. Повинен вийти “чохол” для циліндра з картону. З тоненької смужки картону робимо “ручки” для ліхтариків та приклеймо до ліхтариків-циліндрів. Намалюємо чорним маркером очі, рот для ліхтариків-гарбузиків. Зробимо 10-12 ліхтариків, закріпимо їх на дроті або нитці та прикрасимо приміщення.

Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками / 4 Фотографії

А ось ще кілька традиційних і простих прикладів поробок з паперових гарбузів. Точно буде з чого обрати.

Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками / 3 Фотографії

Трішки твого часу і руки зроблять неповторну, святкову атмосферу для свята.

Може тобі стане в пригоді наш матеріал про те, як прикрасити магазин на Гелловін.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.