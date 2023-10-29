Свята

Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Жовтня 2023, 08:30
Як зробити гарбуз із паперу
Фото: Depositphotos

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