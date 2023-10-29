Як зробити гарбуз із паперу. Створюємо святкову атмосферу своїми руками

Гарбуз на Гелловін із запаленою усередині свічкою — це символ свята та незамінний атрибут напередодні Дня всіх святих. Лишилось зовсім небагато днів до урочистостей і якщо ти не маєш такого атрибута, то саме зараз можеш подбати, щоб прикрасити свою оселю гарними дизайнерськими гарбузиками з підручних матеріалів. В нашому матеріалі ми поділимось з тобою ідеями як зробити гарбуз із кольорового паперу своїми руками.
Найпростіший і найбільш доступний спосіб зробити гарбуз своїми руками на Гелловін — змайструвати його з картону і паперу. Це можуть бути звичайні паперові гарбузики, видруковані та вирізані за шаблоном. Якщо шаблонів багато, то, використовуючи трафарети і яскравий кольоровий папір ти можеш зробити гірлянду на Гелловін.
Для створення нам стане у пригоді:
Розпочинаємо створення потішного овоча:
Гарбузик готовий на втіху діткам. Ще одна оригінальна саморобка для творчих ручок.
Робимо його за принципом об’ємних блокнотів у вигляді фігур.
Нам знадобляться:
Порядок дій:
Якщо ми все робили за інструкцією, то в підсумку повинна вийти симпатична краса із кумедним хвостиком.
А ось ще оригінальна і зовсім не складна у виготовленні гірлянда з ліхтариків.
Маленькі ліхтарики-гарбузи можна зробити з дітками будь-якого віку. Підготуймо такий набір:
А ось ще кілька традиційних і простих прикладів поробок з паперових гарбузів. Точно буде з чого обрати.
Трішки твого часу і руки зроблять неповторну, святкову атмосферу для свята.
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