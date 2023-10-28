Вироби з гарбуза. Як створити святкову атмосферу в магічний день Гелловіну

Для тих, хто відзначає День усіх святих чи Гелловін, потрібно подумати, як прикрасити свою оселю атрибутами, що символізують це магічне свято. І тут вже вступає в гру фантазія, креативність, наявність матеріалів, ну і, звичайно, особисте натхнення й запал. Ми підготували для тебе матеріал про нескладні та цікаві ідеї красивих та потішних виробів з гарбуза для створення домашнього затишку своїми руками.

Вироби з гарбуза — ідеї

Ваза з гарбуза, свічник

Ну, хто відмовиться від такої атмосферної осінньої вази? Цей виріб матиме гарний вигляд не лише вдома, але і надворі милуватиме погляд перехожих.

Вибрати тонкошкірий гарбуз, помити, просушити. Зрізати невеличким ножем шапочку навскоси, вибрати м’якуш. В середину поставити якусь посудину, відерко, банку. Налити води та поставити улюблені квіти.

Як варіант, замість живих квітів можна поставити композицію з осінніх листочків, або вазон.

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З маленьких видів овоча можна зробити свічничок. Замість букетів вставити в середину свічки.

Ліхтар з гарбуза

І містично, і страшно, і навіть трішки романтично — все залежить, як ти використаєш свою фантазію на ці вироби з гарбуза.

Тонкошкірий овоч помити, просушити та акуратно зрізати тоненьким ножем шапочку. За допомогою ложки вибрати м’якуш. За допомогою трафарету або власної фантазії, зробити вподобаний малюнок. Вирізати по малюнку кірку з плоду, проколюючи її наскрізь. Дуже гострим ножем згладити кути вирізаного, щоб надати об’єм та естетичний вид овочу. Коли малюнок буде готовий, помістити всередину свічку або лампочку. Можна на виріб з гарбуза почепити пластмасових або желейних павучків.

Розпис гарбуза

Напевно, найпростіший спосіб прикрашання, який ще й буде своєрідною медитацією. Малювання дуже заспокоює, а ще це може бути веселим проведенням часу з дітьми.

Гарбуз помити, просушити. Вибрати собі казкових чи мультиплікаційних героїв та акриловими фарбами розмалювати овоч (краще на водній основі) під тих героїв. Це можуть бути герої мультфільмів: Смішарики, Посіпаки, казки Колобок або довільний малюнок до смаку.

Гарбуз-кажан

Назва цього виробу з гарбуза звучить досить дивно, але виглядатиме дуже цікаво. Спробуй.

Покрити поверхню акриловою чорною фарбою та поставити його сохнути. З білого картону вирізати очі. З чорного паперу виготовити зіниці та приклеїти їх в центр картонних заготовок очей. Намалювати шаблон крил і вушок. Перенести їх на чорний папір і вирізати по чотири однакові фігури. Скласти по дві фігури разом і склеїти їх, попередньо помістивши всередину частину зубочистки (для крил можете взяти шпажки). Приклеїти до поверхні очі, потім у верхню його частину застромити вушка, а недалеко від них крила.

Гарбузові прикраси

Ще один оригінальний спосіб створити атмосферу на Гелловін для себе, рідних та друзів.

Гарбуз помити, просушити. Просвердлити в шкірці маленькі отвори різного діаметру. Це легко зробити за допомогою дриля та свердла. Взяти герметик для виробів (продається в будь-якому магазині товарів для творчості та рукоділля), нанести до фарбування (так фарба краще лягає) і після (для закріплення результату). Розмалювати акриловою фарбою (краще на водній основі), використовуючи пензлик або губку. Як варіант фарбою з розпилювача. (Дуже красиво та оригінально виглядає у золоті). Прикрасити різноманітним декором та аксесуарами — наклейками, бісером, блискітками, стразами тощо. Великі деталі можна надійно закріпити за допомогою клейового пістолета.

Дім для мишей

Це один із наших улюблених виробів з гарбуза. Він не лише прикольний, але й трішки смішний, тож особливо подобається діткам.

Вимити, висушити гарбуз. Зрізати шапочку, та вибрати м’якуш. Намалювати маркером різної форми круглі дірочки. Вирізати їх наскрізь до середини. В кожну дірочку посадити декоративні мишки то носиком назовні, то хвостиком. Крім мишок можна почепити де-не-де декоративні або желейні павучки.

До речі, ми раніше розповідали як зробити гарбуз на Гелловін як в американських фільмах. Створюй магічну атмосферу своїми руками.

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