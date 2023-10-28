Вироби з гарбуза. Як створити святкову атмосферу в магічний день Гелловіну

Для тих, хто відзначає День усіх святих чи Гелловін, потрібно подумати, як прикрасити свою оселю атрибутами, що символізують це магічне свято. І тут вже вступає в гру фантазія, креативність, наявність матеріалів, ну і, звичайно, особисте натхнення й запал. Ми підготували для тебе матеріал про нескладні та цікаві ідеї красивих та потішних виробів з гарбуза для створення домашнього затишку своїми руками.
Ну, хто відмовиться від такої атмосферної осінньої вази? Цей виріб матиме гарний вигляд не лише вдома, але і надворі милуватиме погляд перехожих.
Як варіант, замість живих квітів можна поставити композицію з осінніх листочків, або вазон.
З маленьких видів овоча можна зробити свічничок. Замість букетів вставити в середину свічки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Interflora UK and Ireland (@interflorauk)
Допис, поширений Interflora UK and Ireland (@interflorauk)
І містично, і страшно, і навіть трішки романтично — все залежить, як ти використаєш свою фантазію на ці вироби з гарбуза.
Unsplash
Напевно, найпростіший спосіб прикрашання, який ще й буде своєрідною медитацією. Малювання дуже заспокоює, а ще це може бути веселим проведенням часу з дітьми.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Johanna Ljungqvist (@yayanaomi)
Допис, поширений Johanna Ljungqvist (@yayanaomi)
Назва цього виробу з гарбуза звучить досить дивно, але виглядатиме дуже цікаво. Спробуй.
Ще один оригінальний спосіб створити атмосферу на Гелловін для себе, рідних та друзів.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений j u l i a (@__die.julia)
Допис, поширений j u l i a (@__die.julia)
Це один із наших улюблених виробів з гарбуза. Він не лише прикольний, але й трішки смішний, тож особливо подобається діткам.
До речі, ми раніше розповідали як зробити гарбуз на Гелловін як в американських фільмах. Створюй магічну атмосферу своїми руками.
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