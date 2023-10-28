Изделия из тыквы. Как создать праздничную атмосферу в магический день Хэллоуина

Для тех, кто отмечает День всех святых или Хэллоуин, нужно подумать, как украсить свой дом атрибутами, символизирующими этот магический праздник. И тут уже вступает в игру фантазия, креативность, наличие материалов, ну и, конечно, личное вдохновение и задор. Мы подготовили тебе материал о несложных и интересных идеях красивых и забавных изделий из тыквы для создания домашнего уюта своими руками.
Ну, кто откажется от такой атмосферной осенней вазы? Это изделие будет хорошо выглядеть не только дома, но и на улице будет радовать взгляд прохожих.
Как вариант, вместо живых цветов можно поставить композицию из осенних листочков или вазон.
Из маленьких видов можно сделать подсвечник. Вместо букетов вставить внутрь тыкву свечи.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Interflora UK and Ireland (@interflorauk)
Допис, поширений Interflora UK and Ireland (@interflorauk)
И мистично, и страшно, и даже немного романтично — все зависит, как ты используешь свою фантазию на эти изделия из тыквы.
Unsplash
Наверное, самый простой способ изделия из тыквы, который еще и будет своеобразной медитацией. Рисование очень успокаивает, а еще это может быть веселым времяпрепровождением с детьми.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Johanna Ljungqvist (@yayanaomi)
Допис, поширений Johanna Ljungqvist (@yayanaomi)
Название этого изделия из тыквы звучит довольно странно, но будет смотреться очень интересно. Попробуй.
Еще один оригинальный способ создать атмосферу на Хэллоуин для себя, родных и друзей.
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Допис, поширений j u l i a (@__die.julia)
Это один из наших любимых поделок из тыквы. Он не только прикольный, но и немного смешной, поэтому особенно нравится деткам.
Кстати, мы раньше рассказывали как сделать тыкву на Хэллоуин как в американских фильмах. Создавай магическую атмосферу своими руками.
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