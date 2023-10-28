Изделия из тыквы. Как создать праздничную атмосферу в магический день Хэллоуина

Для тех, кто отмечает День всех святых или Хэллоуин, нужно подумать, как украсить свой дом атрибутами, символизирующими этот магический праздник. И тут уже вступает в игру фантазия, креативность, наличие материалов, ну и, конечно, личное вдохновение и задор. Мы подготовили тебе материал о несложных и интересных идеях красивых и забавных изделий из тыквы для создания домашнего уюта своими руками.

Изделия из тыквы — идеи

Ваза из тыквы, подсвечник

Ну, кто откажется от такой атмосферной осенней вазы? Это изделие будет хорошо выглядеть не только дома, но и на улице будет радовать взгляд прохожих.

Выбрать тонкокожую тыкву, помыть, просушить. Срезать небольшим ножом шапочку наискосок, выбрать мякоть. Внутрь поставить какой-нибудь сосуд, ведерко, банку. Налить воду и поставить любимые цветы.

Как вариант, вместо живых цветов можно поставить композицию из осенних листочков или вазон.

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Из маленьких видов можно сделать подсвечник. Вместо букетов вставить внутрь тыкву свечи.

Фонарь из тыквы

И мистично, и страшно, и даже немного романтично — все зависит, как ты используешь свою фантазию на эти изделия из тыквы.

Тонкокожую тыкву помыть, просушить и аккуратно срезать тоненьким ножом шапочку. С помощью ложки выбрать мякоть. С помощью трафарета или собственной фантазии, сделать понравившийся рисунок. Вырезать по рисунку корку из тыквы, прокалывая ее насквозь. Очень острым ножом сгладить углы вырезанного, чтобы придать объем и эстетичный вид овощу. Когда рисунок будет готов, поместить внутрь свечу или лампочку. Можно повесить пластмассовых или желейных паучков.

Роспись тыквы

Наверное, самый простой способ изделия из тыквы, который еще и будет своеобразной медитацией. Рисование очень успокаивает, а еще это может быть веселым времяпрепровождением с детьми.

Овощь помыть, просушить. Выбрать сказочных или мультипликационных героев и акриловыми красками разрисовать (лучше на водной основе) под тех героев. Это могут быть герои мультфильмов: Смешарики, Миньены, сказки Колобок или произвольный рисунок по вкусу.

Тыква-летучая мышь

Название этого изделия из тыквы звучит довольно странно, но будет смотреться очень интересно. Попробуй.

Покрыть поверхность плода акриловой черной краской и поставить ее сохнуть. Из белого картона вырезать глаза. Из черной бумаги приготовить зрачки и приклеить их в центр картонных заготовок глаз. Нарисовать шаблон крыльев и ушей. Перенести их на черную бумагу и вырезать по четыре одинаковых фигуры. Сложить по две фигуры вместе и склеить их, предварительно поместив внутрь часть зубочистки (для крыльев можете взять шпажки). Приклеить к поверхности глаза, затем в верхнюю его часть вонзить ушки, а недалеко от них крылья.

Тыквенные украшения

Еще один оригинальный способ создать атмосферу на Хэллоуин для себя, родных и друзей.

Плод помыть, просушить. Просверлить в кожуре маленькие отверстия разного диаметра. Это легко сделать с помощью дрели и сверла. Взять герметик для поделок (продается в любом магазине товаров для творчества и рукоделия), нанести до покраски (так краска лучше ложится) и после (для закрепления результата). Разрисовать акриловой краской (лучше на водной основе), используя кисточку или губку. Как вариант краской из распылителя. (Очень красиво и оригинально смотрится в золоте). Украсить разнообразным декором и аксессуарами — наклейками, бисером, блестками, стразами и т.д. Большие детали можно надежно закрепить с помощью клеевого пистолета.

Дом для мышей

Это один из наших любимых поделок из тыквы. Он не только прикольный, но и немного смешной, поэтому особенно нравится деткам.

Вымыть, высушить тыкву. Срезать шапочку и выбрать мякоть. Нарисовать маркером разной формы круглые дырочки. Вырезать их насквозь до середины. В каждую дырочку усадить декоративные мышки то носиком наружу, то хвостиком. Кроме мышей можно повесить кое-где декоративные или желейные паучки.

Кстати, мы раньше рассказывали как сделать тыкву на Хэллоуин как в американских фильмах. Создавай магическую атмосферу своими руками.

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