Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками

Тыква на Хэллоуин с зажженной внутри свечой — это символ праздника и незаменимый атрибут в канун Дня всех святых. Осталось совсем немного дней до торжеств и если у тебя нет такого атрибута, то именно сейчас можешь позаботиться, чтобы украсить свой дом красивыми дизайнерскими тыквами из подручных материалов. В нашем материале мы поделимся с тобой идеями, как сделать тыкву из цветной бумаги своими руками.
Самый простой и доступный способ сделать тыкву своими руками на Хэллоуин – смастерить ее из картона и бумаги. Это могут быть обычные бумажные тыквы, отпечатанные и вырезанные по шаблону. Если шаблонов много, то, используя трафареты и яркую цветную бумагу, ты можешь сделать гирлянду на Хэллоуин.
Для создания нам пригодится:
Начинаем создание забавного овоща:
Тыква готова в удовольствие деткам. Еще одна оригинальная поделка для творческих ручек.
Делаем его по принципу объемных блокнотов в виде фигур.
Нам понадобятся:
Порядок действий:
Если мы все делали по инструкции, то в итоге должна получиться симпатичная красота с забавным хвостиком.
А вот еще оригинальная и совсем не сложная в изготовлении гирлянда из фонариков.
Маленькие тыквенные фонарики можно сделать с детьми всех возрастов.
Подготовим такой набор:
А вот еще несколько традиционных и простых примеров поделок из бумажных тыкв в виде фонарика. Точно будет из чего выбрать.
Немного твоего времени и руки сделают неповторимую, праздничную атмосферу для праздника.
Может тебе пригодится наш материал о том, как украсить магазин на Хэллоуин.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.