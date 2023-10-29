Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками

Тыква на Хэллоуин с зажженной внутри свечой — это символ праздника и незаменимый атрибут в канун Дня всех святых. Осталось совсем немного дней до торжеств и если у тебя нет такого атрибута, то именно сейчас можешь позаботиться, чтобы украсить свой дом красивыми дизайнерскими тыквами из подручных материалов. В нашем материале мы поделимся с тобой идеями, как сделать тыкву из цветной бумаги своими руками.

Самый простой и доступный способ сделать тыкву своими руками на Хэллоуин – смастерить ее из картона и бумаги. Это могут быть обычные бумажные тыквы, отпечатанные и вырезанные по шаблону. Если шаблонов много, то, используя трафареты и яркую цветную бумагу, ты можешь сделать гирлянду на Хэллоуин.

Тыква-фонарь

Для создания нам пригодится:

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цветная бумага;

ножницы;

клей;

черный маркер.

Начинаем создание забавного овоща:

Возьми четыре вида цветной бумаги: зеленую, желтую и два вида оранжевой: светлую и темную. От трафарета (см. видео) срисуй частицы тыквы, глаза и листики. Склейте частицы вместе, формируя плод. Маркером обведи вырезанные из бумаги глаза и нарисуй зрачки. Приклей глаза, плодоножку и листики.

Тыква готова в удовольствие деткам. Еще одна оригинальная поделка для творческих ручек.

Объемная бумажная тыква

Делаем его по принципу объемных блокнотов в виде фигур.

Нам понадобятся:

цветная оранжевая и зеленая бумага;

клей;

ножницы;

карандаш.

Порядок действий:

Нужно сделать бумажный шаблон. Это будет обычный круг. Таких кругов нужно вырезать 6 штук. (Может быть больше, тогда овощ получится более объемным). Свернем их вдвое и склеим одну половинку в половинку второго круга. Клеем смазываем только одну половину таким образом, чтобы серединка осталась чистой. (Итогом манипуляций должна стать оранжевая сфера из бумаги). Расправим склеенные половинки – придадим сфере формы нашего плода. Хвостик сделаем из зеленой бумаги. Наматываем его на карандаш, чтобы придать извилистую форму. Смажем нижнюю часть хвостика клеем и вставим заготовленное в середину подготовленной фигуры.

Если мы все делали по инструкции, то в итоге должна получиться симпатичная красота с забавным хвостиком.

Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками / 4 Фотографии

А вот еще оригинальная и совсем не сложная в изготовлении гирлянда из фонариков.

Гирлянда из тыквенных фонариков

Маленькие тыквенные фонарики можно сделать с детьми всех возрастов.

Подготовим такой набор:

ножницы;

клей;

картон;

цветная оранжевая бумага;

проволоку или плотную нить для соединения.

Порядок действий:

Начинаем с подготовки основания: тонкие листы картона разрежь на две части. Закрути цилиндры и склей край. Подготовим лист оранжевой бумаги шире и длиннее картона. Сложим его по длине и на линии изгиба произведем разрезы, не доходя до конца. Чем меньше будет интервал между разрезами, тем красивее получится фонарик. Развернем заготовленное и склейте по подобию цилиндра. Должен получиться “чехол” для цилиндра из картона. Из тонкой полоски картона делаем “ручки” для фонариков и приклеим к цилиндрам. Нарисуем черным маркером глаза, рот для тыквенных фонариков. Сделаем 10-12 фонариков, закрепим их на проволоке или нити и украсим помещение.

Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками / 4 Фотографии

А вот еще несколько традиционных и простых примеров поделок из бумажных тыкв в виде фонарика. Точно будет из чего выбрать.

Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками / 3 Фотографии

Немного твоего времени и руки сделают неповторимую, праздничную атмосферу для праздника.

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