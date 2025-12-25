Новий рік та Різдво на самоті: чим зайнятися та як налаштувати себе на позитив

Зимові свята традиційно малюють нам ідилічну картинку: великий стіл, галаслива родина, релігійні обряди та нескінченні розмови. Соціальний тиск не пропустити сімейну вечерю буває настільки сильним, що людина, яка за певних обставин (або за власним вибором) залишається сама, починає відчувати себе неправильною.

Про це пише CNN Здоровʼя.

Як зустріти Новий рік на самоті

За словами Діани Вінстон, директора центру UCLA Mindful, відсутність компанії під час свят може загострювати вже наявні внутрішні тривоги. Нью-йоркський психолог доктор Брайант Вільямс погоджується: святкова атмосфера навколо лише підсвічує старі проблеми.

Головна порада обох фахівців — перестати очікувати від свята відповідності стандартам Instagram і почати діяти, виходячи з власних потреб.

Терапія природою та правило 7000 кроків

Один із найпростіших способів стабілізувати емоційний стан — вийти на вулицю. Доктор Ліана Вен нагадує про концепцію купання в лісі (шинрін-йоку).

Це не обов’язково похід у дикі хащі — підійде будь-який парк або навіть пляж. Споглядання природи знижує артеріальний тиск і пригнічує тривожність.

Ба більше, згідно з дослідженням у JAMA Network Open, звичайна прогулянка може бути ефективним антидепресантом.

Достатньо зробити всього 7000 кроків, щоб помітно покращити ментальне здоров’я. Це цифра, яку реально подужати навіть під час неспішного вивчення святкових вітрин міста.

Цифровий зв’язок та ефект виходу за межі

Якщо тобі бракує спілкування, згадай досвід пандемії. Відеодзвінки в Zoom або довгі розмови по телефону з близькими, які знаходяться далеко, — це не сурогат, а реальний соціальний досвід, необхідний вашому мозку.

Ще один потужний спосіб відчути себе краще — волонтерство. Роздача їжі у продовольчому банку чи відвідування будинку престарілих перемикає увагу з власних переживань на допомогу іншим.

Коли людина виходить за межі власного я і думає про потреби інших, її мозок реагує на це викидом гормонів радості, — підкреслює доктор Вільямс.

Свята — це про запахи та смаки. Якщо ти проводиш цей день наодинці, це не привід їсти всухом’ятку. Замовте вишукану вечерю з ресторану або, навпаки, приготуй щось складне, на що раніше не вистачало часу.

Створіть власний ритуал:

Прийми гарячу ванну з ефірними оліями;

Зроби дошку візуалізації на наступний рік;

Займися домашнім проектом, який давно відкладали (прибирання шаф чи декор кімнати теж вважаються терапією досягнення);

Проаналізуй минулий рік у журналі, чесно зафіксувавши свої злети та падіння.

Мислення у стилі Mindfulness

Діана Вінстон пропонує підійти до самотності з перспективи усвідомленості. Це означає бути тут і зараз, з цікавістю спостерігати за своїм досвідом, не засуджуючи його.

Пам’ятайте: багато з тих, хто зараз перебуває у галасливих компаніях, насправді відчувають стрес від високих вимог і соціальних зобов’язань.

Клінічний психолог з Університету Огайо офі Лазарус, наголошує, що потреба в самоті — це нормальна фізіологічна потреба, особливо в період загального хаосу.

Бувають випадки, коли через логістичні збої чи хвороби ми залишаємося самі в останню мить. Прогулянка улюбленими вуличками, читання книг у затишній кав’ярні чи соло-вечеря у ресторані можуть стати найкращим подарунком, який ви коли-небудь робили самі собі.

Навчися бути собі добрим другом. З тобою все гаразд, і ці свята — лише короткий момент, який ви можете використати для власного відновлення.

Незалежно від того, як ти святкуєш, Старий Новий рік — це ще одна можливість подякувати за минуле та з надією зазирнути у майбутнє. Якщо ти проводиш цей день наодинці, спробуй зварити смачну кутю або просто ввімкнути записи автентичних українських щедрівок.

