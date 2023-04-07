Повітряна на вигляд та ніжна на смак: як приготувати білкову глазур для паски — покроковий рецепт

Ти можеш не знати усіх традицій святкування Великодня в дитинстві, але назавжди запам’ятаєш ту неймовірно смачну білкову глазур з верхівки паски.

Однак, як приготувати білкову глазур для паски зараз, щоб і собі догодити, а, можливо, ще й своїм дітям?

Ділимось простим рецептом, завдяки якому прикраса на пасці триматиметься довго, а її ніжний смак назавжди залишиться у пам’яті.

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Інгредієнти для білкової глазурі на паску

вода — 65 мілілітрів

цукор — 200 грамів

білки — 85 грамів (приблизно з трьох яєць)

Спосіб приготування білкової глазурі на паску

Насамперед потрібно розігріти воду у сотейнику чи каструлі до 118 градусів. Потім додати у воду цукор та проварити суміш близько чотирьох хвилин. На третій хвилині підігріву солодкої суміші потрібно почати збивати білки до високих піків. На четвертій хвилині варто почати вливати білки у сироп. Потім зняти з вогню. Суміш необхідно збивати протягом трьох хвилин міксером. Нанести готову глазур на трохи теплі паски. Прикраса буде повітряною на вигляд та ніжною на смак, тому тішитись нею можна буде протягом всього святкування.

Якщо у тебе немає часу, бажання чи навичок приготування паски за класичним рецептом у духовій печі, можеш спробувати приготувати Великодню паску у мультиварці. Читай рецепт за посиланням.

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