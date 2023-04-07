Повітряна на вигляд та ніжна на смак: як приготувати білкову глазур для паски — покроковий рецепт

Ти можеш не знати усіх традицій святкування Великодня в дитинстві, але назавжди запам’ятаєш ту неймовірно смачну білкову глазур з верхівки паски.
Однак, як приготувати білкову глазур для паски зараз, щоб і собі догодити, а, можливо, ще й своїм дітям?
Ділимось простим рецептом, завдяки якому прикраса на пасці триматиметься довго, а її ніжний смак назавжди залишиться у пам’яті.
Якщо у тебе немає часу, бажання чи навичок приготування паски за класичним рецептом у духовій печі, можеш спробувати приготувати Великодню паску у мультиварці. Читай рецепт за посиланням.
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