Що можна зробити із червоною смородиною: топ-ідеї для домашніх запасів

Червона смородина — яскрава, ароматна ягода, яка дозріває в середині літа та радує не лише своїм виглядом, а й корисними властивостями. Її кислуватий смак чудово поєднується як у солодких, так і в пікантних заготівлях. І хоча її не всі їдять свіжою через виражену кислинку, у переробленому вигляді вона відкривається зовсім по-новому.

Якщо у тебе багатий урожай або просто хочеться зберегти смородиновий смак на зиму — ось найкращі ідеї, що можна з неї приготувати.

Що зробити з червоною смородиною на зиму

Соус до м’яса або птиці

Смородиновий соус — ідеальна кисло-солодка добавка до запеченого м’яса. Можна приготувати зі спеціями, цибулею, медом або вином. Такий соус добре зберігається в холодильнику кілька тижнів.

Інгредієнти:

800 г порічок ;

1 склянка цукру;

1 чайна ложка солі;

1 лавровий листок;

1/3 чайної ложки меленого червоного перцю чілі;

1/3 чайної ложки кориці;

1/3 чайної ложки меленого мускатного горіха;

1/2 чайної ложки карі;

3 штучки гвоздики;

1 середня цибулина;

3 штучки духмяного перцю;

1 чайна ложка насіння гірчиці;

1 чайна ложка оцту 9%.

Компот

Якщо ти любиш червону смородину, тобі неодмінно варто приготувати на зиму компот з цієї смачної та корисної ягоди. Можна додати до компоту м’яту, що зробить напій по-справжньому ароматним і незабутнім. Добре тонізує, втамовує спрагу й підтримує імунітет.

Джем, варення-п’ятихвилинка

Класика літніх заготовок. Смородиновий джем виходить яскравого кольору, з легкою кислинкою. Добре поєднується з яблуками або аґрусом, можна додавати апельсинову цедру. Смакуватиме до млинців, тостів або в пирогах.

Швидкий спосіб зберегти ягоди з мінімальною термічною обробкою. Такий варіант зберігає максимум вітамінів і смаку. Варення зберігають у стерилізованих банках або зберігають у холодильнику.

Інгредієнти:

1 кг порічок (червоної смородини).

500 г+100 г цукру.

сік з 1/2 лимону.

Морс

А ось як приготувати свіжий та корисний морс із порічки (червоної смородини). Цей напій ідеально підходить для літніх днів, а також чудово зберігає вітаміни та корисні речовини.

Інгредієнти:

Порічки (червона смородина) — 500 г.

Цукор — 5 ст. л або Стевія (цукрозамінник) — 1 ч. л (до смаку).

Кип’ячена вода (охолоджена до 60-70°C) — 2,5 л.

Заморожування

Найпростіший спосіб — заморозити цілі ягоди або перетерті з цукром. Взимку їх можна додавати до смузі, каш, випічки або їсти просто так. Головне — ретельно просушити ягоди перед заморожуванням.

Домашнє вино або наливка

З червоної смородини виходять ароматні, злегка терпкі алкогольні напої. Можна зробити натуральне вино або настоянку з мінімумом інгредієнтів. Головне — дотримуватись технології бродіння.

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