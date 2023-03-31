Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт

Тісто на сухих дріжджах виходить м’яким та дуже ніжним. Таке тісто ідеально підходить для піци — улюбленої багатьма італійської страви.
Якщо приготувати його правильно, то тісто виходить трохи хрустким по краях. Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах — читай у матеріалі.
Таке тісто також підходить для приготування пирогів та пасок, а не лише для піци. Також важливо розуміти, що термін зберігання сухих дріжджів у відкритому пакетику — два дні.
Краще зберігати їх у холодильнику, загорнувши в плівку.
Так термін придатності збільшиться до 14 днів. Для приготування піци потрібно використовувати нейтральну за смаком фільтровану або пляшкову воду.
Так термін придатності збільшиться до 14 днів. Для приготування піци потрібно використовувати нейтральну за смаком фільтровану або пляшкову воду.
Якщо ти наллєш воду з-під крана, то май на увазі, що вона може надати страві неприємного присмаку.
До речі, раніше ми писали рецепт корисної піци, яка здатна усунути набряки та покращити обмін речовин! Як готувати таку страву — читай у нашому матеріалі.
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