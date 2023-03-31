Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт

Тісто на сухих дріжджах виходить м’яким та дуже ніжним. Таке тісто ідеально підходить для піци — улюбленої багатьма італійської страви.

Якщо приготувати його правильно, то тісто виходить трохи хрустким по краях. Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах — читай у матеріалі.

Інгредієнти:

60 мл води

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. сухих дріжджів

1, 5 ст. л. оливкової олії

100 г пшеничного борошна

Спосіб приготування:

Воду спочатку потрібно підігріти до 40 °С. Вона має бути теплою, але не надто гарячою. Адже в окропі дріжджі загинуть, а в холодній — не активізуються. У теплій воді розчини цукор та дріжджі. Залиш дріжджову суміш на 10–15 хв для набухання дріжджів. На поверхні з’явиться невелика пінка. Якщо цього не сталося, дріжджі доведеться замінити. Сухі дріжджі іноді додають відразу в борошно і замішують тісто. Але все ж таки краще розчиняти їх у воді. Так тісто підніметься швидше і буде пишнішим. У миску після цього просій борошно з сіллю. Це необхідно для того, щоб борошно встигло насититися киснем і готове тісто вийшло повітряним і ніжним. У борошні необхідно зробити ямку і налити в неї оливкову олію. Влий дріжджову суміш і замішуй тісто спочатку ложкою, потім руками. За потреби під час замісу тіста трохи притрушуй поверхню борошном. Накрий тісто рушником і залиш на півгодини. Після цього починай формувати основу та готувати начинку.

Тісто на піцу на сухих дріжджах: важливі моменти

Таке тісто також підходить для приготування пирогів та пасок, а не лише для піци. Також важливо розуміти, що термін зберігання сухих дріжджів у відкритому пакетику — два дні.

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Краще зберігати їх у холодильнику, загорнувши в плівку.

Так термін придатності збільшиться до 14 днів. Для приготування піци потрібно використовувати нейтральну за смаком фільтровану або пляшкову воду.

Якщо ти наллєш воду з-під крана, то май на увазі, що вона може надати страві неприємного присмаку.

До речі, раніше ми писали рецепт корисної піци, яка здатна усунути набряки та покращити обмін речовин! Як готувати таку страву — читай у нашому матеріалі.

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