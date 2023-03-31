Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт

Тесто на сухих дрожжах получается мягким и очень нежным. Такое тесто идеально подходит для пиццы — любимого многими итальянского блюда.

Если приготовить его правильно, то тесто выходит немного хрустящим по краям. Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах — читай в материале.

Ингредиенты:

60 мл воды

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. сухих дрожжей

1,5 ст. л. оливкового масла

100 г пшеничной муки

Способ приготовления:

Воду сначала необходимо подогреть до 40 °С. Она должна быть теплой, но не слишком горячей. Ведь в кипятке дрожжи погибнут, а в холодной — не активизируются. В теплой воде раствори сахар и дрожжи. Оставь дрожжевую смесь на 10–15 минут для набухания дрожжей. На поверхности появится небольшая пенка. Если этого не случилось, то дрожжи придется заменить. Сухие дрожжи иногда добавляют сразу в муку и замешивают тесто. Но все же лучше растворять их в воде. Таким образом процесс поднятия теста происходит быстрее и пышность теста будет больше. В миску после этого просей муку с солью. Это необходимо для того, чтобы мука успела насытиться кислородом и готовое тесто получилось воздушнее и нежнее. В муке необходимо сделать углубление и налить в нее оливковое масло. Затем влей дрожжевую смесь и замешивай тесто сначала ложкой, затем руками. Если есть необходимость, то при замесе немного посыпай поверхность мукой. Накрой тесто полотенцем и оставь на полчаса. После этого приступай к формированию основы и приготовлению начинки.

Тесто на пиццу на сухих дрожжах: важные моменты

Такое тесто также подходит для приготовления пирогов и куличей, а не только для пиццы. Также важно понимать, что срок хранения сухих дрожжей в открытом пакетике — не более двух дней. Лучше хранить их в холодильнике, завернув в пленку.

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Так срок годности увеличится до 14 дней. Для приготовления пиццы нужно использовать нейтральную по вкусу фильтрованную или бутилированную воду.

Если ты нальешь воду из-под крана, то имей в виду, что она может придать блюду неприятный привкус.

Кстати, ранее мы писали рецепт полезной пиццы, способной устранить отеки и улучшить обмен веществ! Как готовить такое блюдо — читай в нашем материале.

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