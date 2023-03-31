Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт

Тесто на сухих дрожжах получается мягким и очень нежным. Такое тесто идеально подходит для пиццы — любимого многими итальянского блюда.
Если приготовить его правильно, то тесто выходит немного хрустящим по краям. Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах — читай в материале.
Такое тесто также подходит для приготовления пирогов и куличей, а не только для пиццы. Также важно понимать, что срок хранения сухих дрожжей в открытом пакетике — не более двух дней. Лучше хранить их в холодильнике, завернув в пленку.
Так срок годности увеличится до 14 дней. Для приготовления пиццы нужно использовать нейтральную по вкусу фильтрованную или бутилированную воду.
Так срок годности увеличится до 14 дней. Для приготовления пиццы нужно использовать нейтральную по вкусу фильтрованную или бутилированную воду.
Если ты нальешь воду из-под крана, то имей в виду, что она может придать блюду неприятный привкус.
Кстати, ранее мы писали рецепт полезной пиццы, способной устранить отеки и улучшить обмен веществ! Как готовить такое блюдо — читай в нашем материале.
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