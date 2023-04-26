На вигляд дивні, але на смак — фантастичні! Як приготувати зморшки у сметанному соусі

Розпочинається весняний сезон грибів. У лісах та на галявинах уже можна знайти зморшки. Гриби чимось нагадують бджолині соти, тому їх складно переплутати з іншими.

Вони дуже смачні. Існує безліч рецептів, як їх приготувати. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати зморшки — простий рецепт.

Як приготувати зморшки: покроковий рецепт

Важливо вміти відрізняти зморшки їстівні від неїстівних. Їстівні мають округлу форму шапочки та інше розташування комірок. Ці гриби можна їсти без тривалої термічної обробки, що дуже зручно для приготування швидких страв.

Зморшкам достатньо 15 хвилин відварювання в підсоленій воді. Їх також часто висушують. Зі зморшок можна приготувати запіканки, гарніри до птиці, супи, салати, консервувати або ж подавати просто як закуску.

Такі гриби є дуже корисними. Адже в 100 г міститься майже вся добова норма заліза на день, а ще фосфор, цинк, вітамін D і марганець. Шеф-кухарі з усього світу знають, що зморшки — цінний продукт, який додають у вишукані страви.

Знадобиться

Зморшки — 600 г

Сметана — 200 г

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 50 г

Борошно — 1 ст. л.

Сир — 50 г

Спеції — за смаком

Зелень — за смаком

Перед приготуванням перевір у довідниках, чи саме ці гриби їстівні. Добре почисть ніжки, ретельно промий гриби.

Рецепт приготування зморшок

Ретельно промий гриби. Розклади на серветку, щоб прибрати зайву вологу. Наріж зморшки на невеликі шматочки, посип сіллю та улюбленими спеціями. Обсмаж гриби на пательні 10-15 хвилин. Посип борошном та смаж ще 5 хвилин. У пательню влий сметану та витримай гриби ще 2-3 хвилини. Вимкни плиту. Коли гриби трохи охолонуть, додай яйце. Змасти форму для запікання вершковим маслом. Виклади туди зморшки. Зверху посип натертим сиром та поклади шматочки вершкового масла. Запікай 30-40 хвилин за 180°C до рум’яної скоринки.

Подавай зморшки у сметанному соусі з грінками та зеленню.

Відвідувати ліси нині заборонено через мінну небезпеку. Тому найкращим способом мати свіжі гриби є виростити їх. Раніше ми розповідали, як вирощувати гриби в домашніх умовах.

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