На вид странные, но на вкус — фантастические! Как приготовить сморчки в сметанном соусе

Начинается весенний сезон грибов. В лесах и на лужайках уже можно найти сморчки. Грибы чем-то напоминают пчелиные соты, поэтому их сложно перепутать с другими. Они очень вкусные. Есть множество рецептов, как их приготовить. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить сморчки — простой рецепт.
Важно уметь отличать сморчки съедобные от несъедобных. Съедобные имеют округлую форму шапочки и другое расположение ячеек. Эти грибы можно есть без длительной термической обработки, что очень удобно для приготовления быстрых блюд.
Сморчкам достаточно 15 минут отваривания в подсоленной воде. Их также часто высушивают. Из сморчков можно приготовить запеканки, гарниры к птице, супы, салаты, консервировать или подавать просто как закуску.
Такие грибы очень полезны. Ведь в 100 г содержится почти вся суточная норма железа в день, а еще фосфор, цинк, витамин D и марганец. Шеф-повара со всего мира знают, что сморчки — ценный продукт, который добавляют в изысканные блюда.
Понадобится
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Перед приготовлением проверь в справочниках, съедобны ли именно эти грибы. Хорошо почисти ножки, тщательно промой грибы.
Подавай сморчки в сметанном соусе с гренками и зеленью.
Ходить в лес сейчас запрещено из-за минной опасности. Поэтому лучшим способом иметь свежие грибы является вырастить их. Раньше мы рассказывали, как выращивать грибы в домашних условиях.
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