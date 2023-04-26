На вид странные, но на вкус — фантастические! Как приготовить сморчки в сметанном соусе

Начинается весенний сезон грибов. В лесах и на лужайках уже можно найти сморчки. Грибы чем-то напоминают пчелиные соты, поэтому их сложно перепутать с другими. Они очень вкусные. Есть множество рецептов, как их приготовить. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить сморчки — простой рецепт.

Как приготовить сморчки: пошаговый рецепт

Важно уметь отличать сморчки съедобные от несъедобных. Съедобные имеют округлую форму шапочки и другое расположение ячеек. Эти грибы можно есть без длительной термической обработки, что очень удобно для приготовления быстрых блюд.

Сморчкам достаточно 15 минут отваривания в подсоленной воде. Их также часто высушивают. Из сморчков можно приготовить запеканки, гарниры к птице, супы, салаты, консервировать или подавать просто как закуску.

Такие грибы очень полезны. Ведь в 100 г содержится почти вся суточная норма железа в день, а еще фосфор, цинк, витамин D и марганец. Шеф-повара со всего мира знают, что сморчки — ценный продукт, который добавляют в изысканные блюда.

Понадобится

Сморчки — 600 г

600 г Сметана — 200 г

200 г Яйцо — 1 шт.

1 шт. Сливочное масло — 50 г

50 г Мука — 1 ст. л.

1 ст. л. Сыр — 50 г

50 г Специи — по вкусу

по вкусу Зелень — по вкусу

Перед приготовлением проверь в справочниках, съедобны ли именно эти грибы. Хорошо почисти ножки, тщательно промой грибы.

Рецепт приготовления сморчков

Тщательно промой грибы. Разложи на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежь сморчки на небольшие кусочки, посыпь солью и любимыми специями. Обжарь грибы на сковороде 10-15 минут. Посыпь мукой и жарь еще 5 минут. В сковороду влей сметану и выдержи грибы еще 2-3 минуты. Выключи плиту. Когда грибы немного остынут, добавь яйцо. Смажь форму для запекания сливочным маслом. Выложи туда сморчки. Сверху посыпь натертым сыром и положи кусочки сливочного масла. Запекай 30-40 минут при 180°C до румяной корочки.

Подавай сморчки в сметанном соусе с гренками и зеленью.

Ходить в лес сейчас запрещено из-за минной опасности. Поэтому лучшим способом иметь свежие грибы является вырастить их. Раньше мы рассказывали, как выращивать грибы в домашних условиях.

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