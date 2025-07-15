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BIAB-манікюр: що це за техніка та чому її вважають безпечнішою для нігтів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Липня 2025, 13:30
BIAB-манікюр: що це за техніка та чому її вважають безпечнішою для нігтів

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