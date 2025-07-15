BIAB-манікюр: що це за техніка та чому її вважають безпечнішою для нігтів

Замість класичного манікюру з використанням гель-лаку майстрині дедалі частіше використовують іншу техніку — BIAB-манікюр. Це відносно новий тренд, який започаткували у 2023 році.

В його основі спеціальний гель, створений майстрами з Великої Британії. Головна мета — розробити формулу, яка б не шкодила нігтям. Вікна зібрали все, що відомо про BIAB-нігті.

Що таке BIAB-манікюр та чому він менш шкідливий для нігтів

Агресивні речовини у складі гель-лаків можуть проникати в організм через пори нігтьової пластини. Акрил часто містить формальдегід та бензол — канцерогенні речовини.

Структурувальний гель, створений майстрами компанії The Gel Bottle з Великої Британії, є менш шкідливим для нігтів. Він також захищає нігті та дозволяє їм швидше рости.

Цей вид покриття є м’якшим за акрил і товщим за традиційний гель-лак. Це гарний вибір для жінок з ламкими нігтями.

Абревіатура BIAB означає Builder In A Bottle — засіб для нарощування у флаконі.

Правила використання: треба нанести гель на нігті, як наносимо звичайний лак, а потім покрити їх гель-лаком.

Зазвичай BIAB-манікюр тримається від двох до чотирьох тижнів, але термін покриття залежить від способу життя. Ця формула робить нігті гладкими та здоровими на вигляд.

Основні відтінки структурувального BIAB-гелю рожеві. Проте можна покрити нігті гелем іншого кольору поверх основи.

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Як роблять BIAB-манікюр

Процедура займає приблизно 1,5-2 години й майже не відрізняється від стандартного манікюру. Спочатку йде етап надання нігтям форми, потім обрізають кутикулу та наносять на пластину праймер та BIAB-гель.

Покриття має підсохнути в ультрафіолетовій лампі. За бажанням наносять гель-лак бажаного відтінку. У такому випадку BIAB є основою.

Однак і BIAB-нігті мають свої ризики. Якщо сталося пошкодження верхнього гелю, варто звернутися до свого майстра. Хоч гель має корисні для нігтів інгредієнти, не можна допустити, щоб хімічні речовини контактували з тілом.

До складу гелю входять речовини, які стають причиною оніхолізису — відокремлення нігтя від нігтьового ложа. BIAB-манікюр також не слід робити жінкам з тонкими й схильними до відшаровування нігтів. Протипоказанням також є індивідуальна алергія на хімічні речовини.

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Фото: Pinterest

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