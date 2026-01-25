Скільки червоного м’яса можна їсти на тиждень: поради експертів

Десятиліттями червоне м’ясо вважалося головним ворогом серця, проте минулого тижня офіційний Вашингтон перевернув усе догори дриґом. Нові дієтичні рекомендації США фактично реабілітували жирні шматки яловичини та вершкове масло.

Але чи варто відразу бігти за подвійною порцією стейка? Провідні дієтологи світу вважають такі поради не просто помилковими, а небезпечними.

Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post, де журналісти зіштовхнули офіційну позицію держави з думками топових науковців із Гарварду та Тафтса.

Смерть знежиреної епохи та перемога справжньої їжі

У нових правилах, опублікованих Департаментом охорони здоров’я та Міністерством сільського господарства США, є один беззаперечний плюс, який вчені сприйняли аплодисментами. Вперше офіційно було заявлено: головний ворог — не жир, а ультраоброблені продукти.

Кардіолог Даріуш Мозаффаріан зазначає, що заклик відмовитися від чіпсів, солодкої газованої води та магазинних сніданків — це величезний крок уперед. Натомість акцент змістився на «справжню їжу», до якої автори рекомендацій несподівано віднесли повножирні молочні продукти, масло та червоне м’ясо.

Чому вчені кажуть про повернення у 1950-ті

Попри схвалення боротьби з переробленою їжею, експерти шоковані дозволом на безконтрольне вживання червоного м’яса. Почесна професорка Нью-Йоркського університету Маріон Нестле прямо каже:

Це повертає мене в 50-ті роки. Невже вони дійсно думають, що така дієта не пов’язана з хворобами серця?

Основна проблема червоного м’яса, на думку науковців, полягає не лише в насичених жирах. Даріуш Мозаффаріан наголошує: яловичина та свинина містять специфічні сполуки, що провокують запалення та підвищують ризик діабету 2 типу та раку.

Експертна формула споживання:

Червоне м’ясо: не більше однієї порції (стейк, свинина чи фарш) на тиждень;

Оброблене м’ясо : бекон, сосиски та салямі — під повну заборону або як винятковий делікатес на свята;

Молочні продукти : краще обирати ферментовані варіанти — йогурт чи кефір, які містять пробіотики.

Планетарна дієта: здоров’я людини та Землі

Вальтер Віллетт, професор медицини Гарвардської медичної школи, називає нові урядові поради щодо м’яса «катастрофою». Він нагадує, що наше здоров’я неможливе без здорової планети. Тваринництво — один із найбільших забруднювачів, що стимулює вирубку лісів та викиди парникових газів.

Згідно з дослідженням, яке охопило 200000 американців протягом 30 років, ті, хто надавав перевагу рослинним білкам (горіхи, бобові, соя) замість тваринних, мали значно нижчий рівень смертності від раку та серцевих патологій.

Науковці радять не сприймати оновлені рекомендації як ліцензію на переїдання. Навіть якщо яловиче сало та масло офіційно дозволені, вони мають становити мізерну частку раціону.

Основа вашої тарілки має залишатися зеленою: овочі, цільне зерно та оливкова олія. А стейк? Нехай він залишається рідкісним гостем, а не щоденною звичкою.

Адже, як каже Маріон Нестле, у дієтології все ще діє золоте правило:

Все добре, але в міру.

