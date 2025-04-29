Здоров'я та краса

Педикюр 2025: трендові кольори і як зробити так, щоб ноги не соромились сандалів

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 10:15
Педикюри на ногах 2025 фото
Фото Pixabay
Педикюр 2025: трендові кольори і як зробити так, щоб ноги не соромились сандалів
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