Педикюр 2025: трендові кольори і як зробити так, щоб ноги не соромились сандалів

Фото Pixabay Педикюр — це не просто ритуал краси, а ціла мінівистава, де головну роль грають ваші ніжки. Він може стати фінальним акордом стильного образу або просто подарувати відчуття впевненості та доглянутості. У 2025 році педикюр перетворюється на справжнє мистецтво самовираження, і нові тренди тільки надихають на сміливі експерименти та ніжну турботу про себе. Читай, який колір лаку обрати, які дизайни актуальні та що красиво виглядає на ногах — фото ідей для стильного педикюру у матеріалі. Незмінні правила педикюру Короткі та акуратні нігті. Природна форма та середня довжина — найкращі друзі стильного педикюру. Доглянута шкіра стоп. Навіть найрозкішніший дизайн виглядатиме недоречно без якісного догляду за шкірою ніг. Єдність з манікюром. Педикюр, який гармонійно перегукується з дизайном нігтів на руках, виглядає дуже стильно й продумано. Ідеї педикюру 2025 Класичний червоний та бордо Червоний, бордо — поза часом. У 2025 році він залишається символом елегантності й підкреслює жіночність. Unsplash Ніжні пастелі Легкі відтінки рожевого, м’ятного, блакитного та лавандового ідеально підходять для літнього сезону. Вони виглядають свіжо й гармонійно з відкритим взуттям. Unsplash Чорний і білий мінімалізм Контрастні кольори, чисті й елегантні, мають чудовий вигляд на коротких і середніх нігтях. Pixabay Глибокі натуральні тони Оливковий, теракотовий, шоколадний і насичено-бежевий — чудовий вибір для тих, хто любить теплу природну палітру. Pixabay Металік та перламутр Сріблясті й золотисті нігті додають образу блиску і трохи футуристичних ноток. Pexels Читати на тему Манікюр в українському стилі: синьо-жовтий, з калиною і традиційним орнаментом Яскраві, ніжні та незвичні — зібрали різні ідеї для патріотичного манікюру. Які дизайни педикюру будуть модними у 2025 році Френч на ногах Класичний варіант із тонкою світлою лінією або френч з кольоровими кінчиками — тренд, що тільки набирає обертів. Pexels Акварельні розводи Ніжні переходи кольорів, які нагадують мазки пензля на полотні, створюють ефект легкості й витонченості. Скрін з youtube Абстракція та геометрія Чіткі лінії, крапки, хвилі, мінімалістичні візерунки — ідеальний вибір для тих, хто любить нестандартні рішення. Флористика Квіткові мотиви на великому пальці — ніжно, романтично і дуже літньо. Pixabay Ці дизайни мають чудовий вигляд і додають образу легкості та витонченості. А ще раніше ми розказували про тренди манікюру 2025: френч, 3D та мінімалізм.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter