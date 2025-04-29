Педикюр 2025: трендові кольори і як зробити так, щоб ноги не соромились сандалів

Педикюр — це не просто ритуал краси, а ціла мінівистава, де головну роль грають ваші ніжки. Він може стати фінальним акордом стильного образу або просто подарувати відчуття впевненості та доглянутості.

У 2025 році педикюр перетворюється на справжнє мистецтво самовираження, і нові тренди тільки надихають на сміливі експерименти та ніжну турботу про себе.

Читай, який колір лаку обрати, які дизайни актуальні та що красиво виглядає на ногах — фото ідей для стильного педикюру у матеріалі.

Незмінні правила педикюру

Короткі та акуратні нігті. Природна форма та середня довжина — найкращі друзі стильного педикюру.

Доглянута шкіра стоп. Навіть найрозкішніший дизайн виглядатиме недоречно без якісного догляду за шкірою ніг.

Єдність з манікюром. Педикюр, який гармонійно перегукується з дизайном нігтів на руках, виглядає дуже стильно й продумано.

Ідеї педикюру 2025

Класичний червоний та бордо

Червоний, бордо — поза часом. У 2025 році він залишається символом елегантності й підкреслює жіночність.

Ніжні пастелі

Легкі відтінки рожевого, м’ятного, блакитного та лавандового ідеально підходять для літнього сезону. Вони виглядають свіжо й гармонійно з відкритим взуттям.

Чорний і білий мінімалізм

Контрастні кольори, чисті й елегантні, мають чудовий вигляд на коротких і середніх нігтях.

Глибокі натуральні тони

Оливковий, теракотовий, шоколадний і насичено-бежевий — чудовий вибір для тих, хто любить теплу природну палітру.

Металік та перламутр

Сріблясті й золотисті нігті додають образу блиску і трохи футуристичних ноток.

Які дизайни педикюру будуть модними у 2025 році

Френч на ногах

Класичний варіант із тонкою світлою лінією або френч з кольоровими кінчиками — тренд, що тільки набирає обертів.

Акварельні розводи

Ніжні переходи кольорів, які нагадують мазки пензля на полотні, створюють ефект легкості й витонченості.

Абстракція та геометрія

Чіткі лінії, крапки, хвилі, мінімалістичні візерунки — ідеальний вибір для тих, хто любить нестандартні рішення.

Флористика

Квіткові мотиви на великому пальці — ніжно, романтично і дуже літньо.

Ці дизайни мають чудовий вигляд і додають образу легкості та витонченості.

А ще раніше ми розказували про тренди манікюру 2025: френч, 3D та мінімалізм.

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