Весняний манікюр 2025: мильні нігті, різний хром та інші тренди

Тренди змінюються не лише в одязі, а й в багатьох інших речах, наприклад в манікюрі. Тому треба знати, який весняний манікюр 2025 буде актуальним.

Читай у матеріалі про кольори, форми та інші ідеї дизайнів.

Весняний манікюр 2025: тренди та ідеї

Срібне омбре

Весняний манікюр має сяяти. Актуальним буде омбре кольору шампанського. Для такого покриття використовують baby chrome. Він сяє, але це не здається “занадто”.

Молочний хром

Це злегка прозоре базове покриття молочного кольору в поєднанні з блискучим хромованим верхнім покриттям. Це поєднання мінімалізму та блискіток підходить як для повсякденного манікюру, так і для особливих подій.

Золотий французький манікюр

Французький манікюр можна назвати позачасовою класикою. Він завжди буде актуальним, але його можна змінювати, це придасть свіжості відомому дизайну.

Червоне котяче око

Дизайн котяче око залишається актуальним. Весною у тренді буде вишнево-червона основа в поєднанні з блискучим хромованим верхнім покриттям.

Перламутрове сяйво

Перламутровий манікюр є простим та вишуканим водночас. Контрастна обробка на кожній руці підкреслює весь образ і створює відчуття святкового настрою.

Бантики

Тренд на бантики дійшов і до манікюру. Варто на нігтях малювати маленькі бантики різного кольору, щоб вони були легким акцентом.

Ніжний блакитний

Нігті ніжного блакитного кольору підкреслюють свіжість весни, тому ідеально підходять для цього сезону.

Пастельні кольори

Манікюр пастельних тонів заполонить багато салонів краси цього сезону. Ніжно, красиво, не надто яскраво — ідеально.

Молочний колір

Молочний манікюр вже кілька сезонів не виходить з моди, тому залишається трендовим і цього сезону.

Смокі-кварц

Це один з трендових нігтьових стилів, створений для показу Prabal Gurung SS25 в Нью-Йорку. Дизайн простий і зрозумілий, але водночас шикарний. Його створила майстриня Джині.

Мильні нігті

Найбільший тренд цього сезону. Його вже роблять такі зірки як Селена Гомез та Кайлі Дженнер.

Майстер Селени Том Бачик прогнозує, що мода на “мильні нігті”, які виглядають неймовірно свіжими, збережеться у 2025 році. Манікюр створює ілюзію, ніби дівчина щойно повернулася з салону.

Якщо ти не хочеш робити гелевий манікюр, то раніше ми розповідали про японський манікюр. Читай за посиланням про цю техніку.

Фото: ginaedwards_ та tombachik / Instagram

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