Сплеск захворювань та переохолодження — що пророкує ВООЗ Україні цієї зими

Цьогорічна зима може виявитись досить суворою для українців. Адже Росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, медичні заклади та житлові будинки різних регіонів нашої держави.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, повідомляє Bloomberg.

Читай, що може очікувати українців цієї зими та хто в зоні найбільшого ризику.

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Сплеск захворювань

За словами Клюге, в Україні зруйновано понад 800 тисяч будинків. Тому тисячі українців змушені жити в колективних центрах або пошкоджених будівлях, які зовсім не захищені від суворих холодів та відключені від опалення.

Крім того, багатьом доводиться часто переїжджати з місця на місце в пошуках тимчасового прихистку.

Усе це за низьких температур повітря може призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження.

За даними ВООЗ, з 24 лютого Росія скоїла 620 атак на медичні заклади України. Через відсутність відповідних умов українці у зруйнованих областях не зможуть вчасно отримати необхідну медичну допомогу.

Відтак Клюге прогнозує збільшення випадків пневмонії, інсульту і серцевого нападу. Він також підкреслив, що останніми тижнями в Україні вже спостерігається підвищення кількості захворювань на Covid-19, як і в інших країнах Європи.

Також у людей можуть загостритись проблеми з психічним здоров’ям.

Хто в зоні ризику

Представник ВООЗ зазначає, що найбільше можуть постраждати:

люди похилого віку;

пацієнти з хронічними захворюваннями;

матері та новонароджені.

Особливо якщо ці категорії населення невакциновані.

Велике навантаження на медичну систему

Клюге попереджує, що через ескалацію бойових дій та холод ще на два-три мільйони може зрости кількість внутрішньопереміщених осіб та переселенців до сусідніх країн.

Відтак це спричинить велике навантаження на медичну систему як України, так і країн, які приймають біженців.

Директор Європейського бюро ВООЗ окреслив основні завдання організації в Україні:

відновлення об’єктів медичної інфраструктури;

задоволення нагальних медичних потреб людей у деокупованих ​​районах;

допомога з підготовкою до зими;

продовження реформи системи охорони здоров’я в Україні.

Нагадаємо, у серпні почався другий етап медичної реформи в Україні. Читай, що він передбачає.

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