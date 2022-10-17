Всплеск заболеваний и переохлаждение — прогноз ВОЗ для Украины этой зимой

Нынешняя зима может оказаться достаточно суровой для украинцев. Ведь Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, медицинские учреждения и жилые дома разных регионов нашего государства.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, сообщает Bloomberg.
Читай, что может ожидать украинцев этой зимой и кто в зоне наибольшего риска.
По словам Клюге, в Украине разрушено более 800 тысяч домов. Поэтому тысячи украинцев вынуждены жить в коллективных центрах или поврежденных зданиях, совсем незащищенных от суровых холодов и отключенных от отопления.
Кроме того, многим приходится часто переезжать с места на место в поисках временного убежища.
Все это при низких температурах воздуха может привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению.
Все это при низких температурах воздуха может привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению.
По данным ВОЗ, с 24 февраля Россия совершила 620 атак на медицинские учреждения Украины. Из-за отсутствия соответствующих условий украинцы в разрушенных областях не смогут вовремя получить необходимую медицинскую помощь.
Следовательно, Клюге прогнозирует увеличение случаев пневмонии, инсульта и сердечного приступа. Он также подчеркнул, что в последние недели в Украине уже наблюдается повышение количества заболеваний Covid-19, как и в других странах Европы.
Также у людей могут обостриться проблемы с психическим здоровьем.
Представитель ВОЗ отмечает, что больше всего могут пострадать:
Особенно, если эти категории населения не вакцинированы.
Клюге предупреждает, что из-за эскалации боевых действий и холода еще на два-три миллиона может возрасти количество внутренне перемещенных лиц и переселенцев в соседние страны.
Следовательно, это приведет к большой нагрузке на медицинскую систему как Украины, так и стран, принимающих беженцев.
Директор Европейского бюро ВОЗ очертил основные задачи организации в Украине:
Напомним, в августе начался второй этап медицинской реформы в Украине. Читай, что он предполагает.
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