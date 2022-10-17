Всплеск заболеваний и переохлаждение — прогноз ВОЗ для Украины этой зимой

Нынешняя зима может оказаться достаточно суровой для украинцев. Ведь Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, медицинские учреждения и жилые дома разных регионов нашего государства.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, сообщает Bloomberg.

Читай, что может ожидать украинцев этой зимой и кто в зоне наибольшего риска.

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Всплеск заболеваний

По словам Клюге, в Украине разрушено более 800 тысяч домов. Поэтому тысячи украинцев вынуждены жить в коллективных центрах или поврежденных зданиях, совсем незащищенных от суровых холодов и отключенных от отопления.

Кроме того, многим приходится часто переезжать с места на место в поисках временного убежища.

Все это при низких температурах воздуха может привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению.

По данным ВОЗ, с 24 февраля Россия совершила 620 атак на медицинские учреждения Украины. Из-за отсутствия соответствующих условий украинцы в разрушенных областях не смогут вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Следовательно, Клюге прогнозирует увеличение случаев пневмонии, инсульта и сердечного приступа. Он также подчеркнул, что в последние недели в Украине уже наблюдается повышение количества заболеваний Covid-19, как и в других странах Европы.

Также у людей могут обостриться проблемы с психическим здоровьем.

Кто в зоне риска

Представитель ВОЗ отмечает, что больше всего могут пострадать:

пожилые люди;

пациенты с хроническими заболеваниями;

матери и новорожденные.

Особенно, если эти категории населения не вакцинированы.

Большая нагрузка на медицинскую систему

Клюге предупреждает, что из-за эскалации боевых действий и холода еще на два-три миллиона может возрасти количество внутренне перемещенных лиц и переселенцев в соседние страны.

Следовательно, это приведет к большой нагрузке на медицинскую систему как Украины, так и стран, принимающих беженцев.

Директор Европейского бюро ВОЗ очертил основные задачи организации в Украине:

восстановление объектов медицинской инфраструктуры;

удовлетворение неотложных медицинских потребностей людей в деоккупированных районах;

помощь с подготовкой к зиме;

продолжение реформы системы здравоохранения Украины.

Напомним, в августе начался второй этап медицинской реформы в Украине. Читай, что он предполагает.

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