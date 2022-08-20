Простіше йти з метеликом, ніж робити вузли? Як легко і швидко зав’язати краватку — лайфхак

Якщо тобі важко зав’язувати краватку, ще й поруч нікого немає, ми розповідаємо, як зав’язати краватку з покроковою інструкцією. Спробуй наші способи.

Як зав’язати краватку: покрокова інструкція

Найпростіший спосіб зав’язати краватку — кучерський вузол. Його вигадали лондонські наїзники, щоб їм було тепліше. Потім він настільки сподобався британським денді, що цей вузол став популярним аж донині.

Краватку розмісти на шиї виворотом до сорочки. Широкий край має бути зліва. Накинь широкий край на вузький і зроби оберт. Зроби ще один оберт навколо вузького кінця — зверху. Широку частину заведи нагору, простягни через шийну петлю. Робочий край пропусти в нижню петлю, що сформувалася, і тягни донизу, притримуючи вузол. Відрегулюй краватку за довжиною.

Якщо тобі подобається класика, можеш обрати вузол Віндзор. Його назвали на честь британського аристократа герцога Віндзорського. Він вважав цей вузол найбільш оптимальним.

Вузол Віндзор трохи складніший, але зручний, бо його можна послабити, відтягнувши вниз.

Перехрести краї краватки так, щоб широка частина була зверху. Перехрестя потрібно буде притримувати далі. Під вузьким краєм пропусти широкий, протягни у шийну петлю, яка утворилася під комірцем сорочки. Ширший край протягни під вузьким та витягни ліворуч, а потім знову простягай через шийну петлю, але вже з іншого боку. Підкорегуй трикутник для щільності. Широкий край перекинь горизонтально, формуючи передню частину вузла, потім через шийну петлю виведи його нагору. Широкий край простягни ще раз у петлю, сформовану під комірцем, і втягни його у вузол.

Вузол, що утворився, затягуй так, як тобі зручно.

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