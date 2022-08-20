Простіше йти з метеликом, ніж робити вузли? Як легко і швидко зав’язати краватку — лайфхак

Якщо тобі важко зав’язувати краватку, ще й поруч нікого немає, ми розповідаємо, як зав’язати краватку з покроковою інструкцією. Спробуй наші способи.
Найпростіший спосіб зав’язати краватку — кучерський вузол. Його вигадали лондонські наїзники, щоб їм було тепліше. Потім він настільки сподобався британським денді, що цей вузол став популярним аж донині.
Якщо тобі подобається класика, можеш обрати вузол Віндзор. Його назвали на честь британського аристократа герцога Віндзорського. Він вважав цей вузол найбільш оптимальним.
Вузол Віндзор трохи складніший, але зручний, бо його можна послабити, відтягнувши вниз.
Вузол, що утворився, затягуй так, як тобі зручно.
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