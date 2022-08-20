Здоров'я та краса

Простіше йти з метеликом, ніж робити вузли? Як легко і швидко зав’язати краватку — лайфхак

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Серпня 2022, 07:00
Як зав'язати краватку: покрокова інструкція
Фото: Pexels

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